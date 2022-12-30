Народный Совет ДНР принял новую Конституцию Республики

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился с посланием к депутатам Народного Совета ДНР. Фото: пресс-служба АГ Главы ДНР

Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики рассмотрели и приняли новую Конституцию ДНР. Это было необходимо в рамках перехода в российское правовое поле. Перед этим Денис Пушилин обратился к парламентариям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— Конституция закрепит основы конституционного строя Донецкой Народной Республики, определит объем и содержание прав и свобод человека и гражданина, установит правовой статус органов государственной власти и местного самоуправления, основы отправления правосудия, — подчеркнул врио Главы ДНР.

Также отдельными нормами Конституции регламентируется порядок сохранения исторической правды и памяти о защитниках Родины. Также Закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии.

Тем временем депутаты Народного Совета ЛНР также приняли новую Конституцию. Парламентарии единогласно поддержали такое решение.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР сдали в эксплуатацию 1777 новых квартир за год

На заседании Правительства ДНР подвели итоги уходящего года (подробнее)