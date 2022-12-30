Мир, вода, свет и тепло в доме, путешествия: Чего ждут дончане от наступающего 2023 года

Мечты жителей ДНР обязательно сбудутся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Желание жить в мире взрослые и дети ДНР загадывают уже более восьми лет, особенно в новогоднюю ночь. «Комсомолка» опросила обычных горожан. Вот самые яркие мечты.

- Давно загадывали быть в составе России и мечта сбылась! – говорит горнорабочий шахты Засядько Сергей Бойко. – Мир в наступающем году обязательно наступит, так именитые астрологи говорят. А многие наши ребята – люди суеверные, гороскопы обсуждаем каждый день.

- Мой сын – на передовой третий год, - рассказывает учительница младших классов Елена Коломиец. – Пошел добровольно, сказал, что вернется, как только победим и наступит мир. Жду сыночка, хочу, чтобы быстрее наступил мир!

В 2022 году острой проблемой стала поставка в город воды. Из-за обстрелов ВСУ пострадала главная водная артерия «Северский Донец – Донбасс»

- Мы набираем воду из крана у подвала, хорошо, что лифт есть. А ведь во многих домах («хрущевках») его нет, люди носят ведра пешком, - говорит пенсионерка Валентина Попова. – Есть график воды, но как же хочется, чтобы блага цивилизации в виде душа снова вернулись. Строят новый канал. Учитывая, как быстро работают строители из регионов РФ, надеемся, что с водой все наладится. И, конечно, чтобы теплыми батареи были и свет не отключали. О простом житейском мечтать хочется.

А вот более молодые дончане мечтают снова путешествовать.

- Доехал до Ростова и возможностей путешествовать по России – миллион! – говорит студент ДонНТУ Александр Лавренов. – Но очень хочется не тратить время на пропускных пунктах, а путешествовать на поезде прямо из Донецка. Я, к примеру, ни разу не был в Питере, хотя оттуда родом моя бабушка.

Будем верить, что мечты дончан сбудутся, на то и Новый год, чтобы надеяться только на лучшее.

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