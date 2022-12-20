«Никогда не простим»: Люди пишут письма погибшим детям Донбасса

Анастасия Демчик. Фото предоставлены родителями погибших детей

Украинские боевики девятый год с маниакальной настойчивостью обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики. Снаряды ВСУ уносят и детские жизни…

НЕ УСПЕЛА УКРЫТЬСЯ В ПОДЪЕЗДЕ

15-летняя дончанка Ольга Осипова погибла на улице Печерской, что в Кировском районе Донецка, от разрыва украинского снаряда, не дойдя несколько метров до подъезда своего дома.

Ольга Осипова. Фото предоставлены родителями погибших детей

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, микрорайон шахты Абакумова подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в 14:21 8 ноября 2022 г. Девочка была смертельно ранена.

Ольга Осипова была оптимисткой, душой компании. Она училась в 85-й школе. Одноклассники погибшей девочки будут хранить память о ней:

- Светлой, доброй, солнечной Оли больше нет с нами. Не хватает слов, чтобы описать боль этой утраты. Еще столько могло быть впереди, еще столько нужно было увидеть. Еще жить и жить… Мягких облачков на небе, наш светлый ангел!

Микрорайон шахты Абакумова подвергается артударам из оккупированной Красногоровки с 2014 г. Зачастую украинские боевики прицельно бьют по жилым кварталам.

МЕЧТАЛА УЧИТЬ ДЕТЕЙ ТАНЦАМ

14-летняя дончанка Анастасия Демчик жила с мамой Любовью Анатольевной в прифронтовом Петровском районе на улице Львовской. Женщина называет свою дочь солнечной. Настя была жизнерадостной, несмотря на тяготы военного времени.

Анастасия Демчик. Фото предоставлены родителями погибших детей

Девочка успешно закончила музыкальную школу по классу фортепиано и школу искусств, в которой занималась хореографией (классическими и народными танцами). Со своим хореографическим коллективом «Шарм» заняла 2-е место на фестивале в Москве в 2019 г. Тогда Настя не хотела уезжать в Донецк, не посетив мавзолей Ленина. Девочку пропустили без очереди, чтобы потом она вместе с группой успела на поезд.

Примечательно, что сразу же после речи Президента Владимира Путина о признании республик Донбасса Анастасия Демчик спросила свою маму, может ли теперь она называть себя россиянкой. Настя очень гордилась возвращением Донбасса в состав большой Родины.

Она мечтала стать хореографом и, как руководитель коллектива «Шарм» Людмила Кокина, учить детей танцевать.

- Анастасия Демчик была уникальной танцовщицей. У нее все получалось. Настя могла бы выпустить не одно поколение детей, - рассказала «КП» Людмила Васильевна.

7 ноября 2022 г. стало для Анастасии роковым. Она помогала маме готовить пищу в летней кухне на улице Львовской, как вдруг начался обстрел ВФУ.

- Первый прилет был через улицу. Там загорелся дом. Одна из «Градин» попала в летнюю кухню. В комнате, где находилась дочь, обрушились стены и ее завалило. Настя не отзывалась на мои крики. У нее были несовместимые с жизнью травмы, - рассказывает Любовь Анатольевна.

НА КОНТРОЛЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

13-летняя дончанка Диана Пихтерева отличалась спокойным характером. И увлечение себе выбрала по душе – фитодизайн. Украшать интерьер цветами она училась в кружке при Дворце культуры им. Островского.

Диана Пихтерева. Фото предоставлены родителями погибших детей

Жила подросток в частном доме на улице Чекалина, что в Кировском районе Донецка, с матерью и отцом. Обстрелы ВСУ не обошли эту часть жилмассива – многие дома повреждены. Мама Дианы - Алина рассказала «КП», что ее дочь любила животных. У нее были собаки, кошки и попугай.

В апреле 2022 г. отец Дианы погиб на фронте. Девочка хотела поступать в Академию МВД ДНР.

6 сентября 2022-го для Дианы стало роковым. Вечером к ней пришла подруга Настя и девочка вышла со двора пообщаться с ней. А позже произошло непоправимое. Диана Пихтерева у соседнего дома нашла гранату и подорвалась на ней. Тогда о трагедии Алине сообщила по телефону соседка. Расследование уголовного дела по факту гибели ребенка на контроль взяла Генеральная прокуратура ДНР.

СГОРЕЛ ЗАЖИВО В МАРШРУТКЕ

14-летний дончанин Максим Гречаный был добрым, дорожил дружбой. Учился в гимназии с уклоном айти технологий. Мечтал о мощном компьютере. Вел здоровый образ жизни, увлекался спортом. Его мама Яна Морозова рассказала, что в последнее время Максим был за хозяина. Приносил домой воду и продукты. Мог испечь шарлотку.

Максим Гречаный. Фото предоставлены родителями погибших детей

22 сентября 2022 г. Максим Гречаный на автобусе 38-го маршрута ехал к другу-тезке на День рождения.

- Я разговаривала с сыном по телефону в полдвенадцатого, - вспоминает Яна. - Знала, что он спешил к другу. Сказала ему, чтобы потом со старшей сестрой Софией, которая только вернулась из Ростова-на Дону, ехали в гости к бабушке. А позже позвонила подруга и сказала, что в маршрутку, которой мы постоянно пользуемся, на Крытом рынке было прямое попадание… Сразу же позвонила сыну - он не отвечал. Я очень переживала, стала отпрашиваться у своего руководства съездить туда, чтобы убедиться, что Максима нет среди погибших. И тут мне позвонила София. «Мама, едь на Крытый - я тоже туда еду… Максим погиб».

Софии на ее звонок брату ответил врач скорой. От попадания снаряда 155-го калибра (стандарт НАТО) в маршрутку, она полностью выгорела. Тогда в результате обстрела Крытого рынка в Донецке погибли 6 человек, еще 6 получили ранения. Факт военного преступления ВФУ задокументировали представители СЦКК и Следственного комитета России.

ЗАЖГИ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

1 июня, на День защиты детей, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут безвременно ушедшим детях Донбасса. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов.

Если ваше сердце не может молчать, можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями. Они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам и в одноименном телеграм-канале «Аллея Ангелов».

Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

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