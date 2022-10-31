«Часть меня умерла – не унять эту боль»: люди пишут письма погибшим детям Донбасса

Никита Никитин. Фото предоставлены родителями погибших детей

Украинские боевики девятый год с маниакальной настойчивостью обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики. Снаряды ВСУ уносят и детские жизни…

ПОГИБ НА ПЕРВОМ КУРСЕ УНИВЕРСИТЕТА

17-летний Никита Никитин только поступил на биологический факультет Донецкого национального университета (он с детства мечтал стать биологом), как украинские боевики оборвали его жизнь. Парень побыл студентом чуть более месяца.

- Будучи школьником, Никита целенаправленно готовился для учебы на нашем факультете, интересовался событиями и будущей научной работой. Это огромная утрата для всех, кто знал этого парня, - рассказал «КП» заведующий кафедрой биологического факультета Донецкого национального университета Андрей Сафонов.

Трагедия произошла в Старомихайловке, что на западе Донецка, утром 5 октября 2022 г. Никита был дома. Он сидел за письменным столом и выполнял домашнее задание. Вражеский снаряд пробил стену спальни и в полу оставил воронку глубиной несколько метров…

- Один из осколков попал сыну в ушко, взрывной волной его отбросило в воронку, а сверху завалило кирпичами, - рассказывает убитая горем мама погибшего парня - Елена Александровна.

Никита под завалами находился 40 минут. Оттуда его извлекли спасатели МЧС.

Елена Никитина не может поверить, что потеряла сына. Когда женщина была на работе, Никита оставался с младшим братом. Женщина во всем могла положиться на него.

ДРУЗЬЯ ПИШУТ ВЛАДУ, КАК БУДТО ОН ЖИВ

14-летний Владислав Прядко был дружелюбным и общительным. Любил и изучал химию с дошкольного возраста. Обожал юмор, учился играть на гитаре. Придумывал и готовил новые блюда. Он любил животных и заботился о них. Друзья ему до сих пор в соцсетях пишут, как будто он жив.

Владислав Прядко. Фото предоставлены родителями погибших детей

Влад Прядко погиб в результате артудара ВСУ на бульваре Шевченко, что в Калининском районе Донецка, 2 сентября.

Трагедия произошла возле супермаркета «Обжора». Жертвами снаряда калибра 155 мм (стандарт НАТО), по данным СЦКК, стали еще четверо мирных жителей. Ранены 19-летняя девушка, 39-летняя женщина (мама Влада - Алена) и мужчины 38 и 43 лет.

Алена рассказала «КП», что 2 сентября она приехала с сыном на день рождения к своей бабушке в Калининский район. А вечером они возвращались на Гладковку в Киевский район города.

- Полтора часа простояли на остановке, а когда троллейбусом добрались до улицы Артема, увидели, что Киевский район целиком обесточен. Поэтому тем же троллейбусом вернулись обратно, - вспоминает Алена, которую тогда ранило.

- Я на коленках стояла на асфальте и громко кричала: «Помогите! Скорую!», - продолжает женщина.

Алена говорила Владу, что его любит и помощь уже в пути. Он был еще жив.

Парень на машине вызвался отвезти раненого в ближайшую больницу. В Калинина реанимировать Влада врачам не удалось. У подростка оказался поврежден позвоночник.

Тогда стало понятно, что пострадавшему нужно было остановить кровь и дожидаться скорой, бригада которой раненого зафиксировала бы и правильно транспортировала. Но вместе с тем, Алена благодарна, что есть неравнодушные люди, которые отзываются на чужую боль.

НИКОГДА УЖЕ НЕ ПОЙДЕТ В 1 КЛАСС

7-летняя Мария Крюкова погибла в Горловке в оживленном микрорайоне «Строитель» в полседьмого вечера 18 августа 2022 г. Вечер был тихим. Как вдруг во дворе многоэтажек стали разрываться 152-милимметровые снаряды вооруженных формирований Украины.

Мария Крюкова. Фото предоставлены родителями погибших детей

- Возле подъезда ко мне подбежала Маша, она кричала: «Мамочка», - не сдерживая слез, рассказывает о своей дочери Антонина Яковлевна, которую тогда ранило. - Девочка умерла у меня на руках…

В роковой вечер в «Строителе» погиб еще 41-летний мужчина, а восемь мирных жителей были ранены, в том числе старшая дочь Антонины Яковлевны - София. Подруге Маши - 12-летней Полине Гладких снарядом оторвало руку и ногу.

Мама Маши называет свою дочь «огоньком». Девочка занималась гимнастикой. У нее было много друзей, особенно среди мальчишек. Они даже выбрали ее своей «атаманшей».

Мария Крюкова должна была пойти в школу. Но не дожила до 1 класса. Украинские военные оборвали ее жизнь.

СТРЕЛЯЛИ ПРИЦЕЛЬНО ПО ЖИТЕЛЯМ

13-летняя Алина Аманова погибла в Светлодарске, под Дебальцево, 18 августа 2022 г. Утром девочка с дедушкой пошла за привозной водой, а когда возвращались – попали возле больницы под обстрел из НАТОвской артиллерии. Виктора Александровича оглушило, а его внучка получила несовместимые с жизнью ранения. Снаряд 155-го калибра (стандарт НАТО) прилетел практически беззвучно.

Артудар вооруженных формирований Украины тогда унес жизни еще 2 взрослых, 12 мирных жителей были ранены. Эксперты СЦКК установили, что на цистерну с водой украинские диверсанты установили «маячок». Боевики прицельно били по скоплению людей возле больницы и школы.

Алина Аманова. Фото предоставлены родителями погибших детей

Алина Аманова была спокойным, добрым ребенком. Ее мама Алена Николаевна рассказала «КП», что дочь очень любила животных, прикармливала бездомных кошек. Мечтала стать ветеринаром и часть зарплаты отдавать приютам для животных. Еще она хотела крепкую семью, детей.

ОБОРВАЛИ ЖИЗНЬ ВО ДВОРЕ МНОГОЭТАЖЕК

20 апреля 2022 г. около восьми часов вечера украинские боевики нанесли артудар по Шахтерску, что на востоке ДНР. Снаряды с кассетными зарядами разорвались во дворе многоэтажных домов. В одно мгновенье загорелись три машины, ранило четырех горожан.

6-летнюю Киру Демуру, игравшую недалеко от папиного автомобиля, ее мама Юлия Витальевна увидела лежащей на асфальте. Женщина звала дочь, думая, что она сейчас придет в сознание. С машины стало вытекать горящее масло и тут подоспел отец Киры. Он занес раненую дочь в подъезд.

- Там Кира сделала два вдоха и ее не стало, - еле сдерживая слезы, вспоминает Юлия.

Женщина рассказывает, что ее девочка была умной и жизнерадостной. Общительной и развитой. У нее было много друзей. Дети в садике до сих пор спрашивают: «А когда Кира придет? Почему мы ее не видим?»

Кира Демура. Фото предоставлены родителями погибших детей

Родители хранят память о Кире. Привозят на кладбище ее любимые игрушки и сладости. Доченька была их солнцем, душой…

ЕСЛИ СЕРДЦЕ НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ

1 июня, на День защиты детей, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут безвременно ушедшим детях Донбасса. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru можно прочитать много откликов. Люди пытаются выразить свои эмоции после прочтения историй о малышах. «Часть меня умерла – не унять эту боль», - рассказывают сами мамы погибших ребятишек.

Можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями, если ваше сердце не может молчать (https://alleyaangelov.ru/ memory/). И они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам, в одноименном телеграм-канале «Аллея Ангелов» (https://t.me/alleyaangelov)! Сделайте маяк трагедии ярче - зажгите свечу (https://alleyaangelov. ru/) на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала гражданской войны в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

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