Жительница Мариуполя Наталья Купецкая, победившая рак груди: Пятнадцать лет назад местные врачи отправили меня домой умирать, выздороветь помогли в Донецке

Наталью Купецкую пациенты онкоцентра любят за ее оптимизм и позитивное мышление. Поэтому многие стремятся лежать с ней в одной палате Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На днях в Республиканский онкологический центр имени Григория Бондаря на консультацию приехала жительница Мариуполя Наталья Купецкая, которая здесь лечилась больше пятнадцати лет назад. Женщина из-за боевых действий не имела возможности принимать препарат, блокирующий развитие злокачественных опухолевых клеток.

В палате онкоцентра на меня смотрит здоровая на вид женщина. Трудно поверить, что больше пятнадцати лет назад местные врачи обнаружили у нее четвертую степень рака молочной железы и отправили умирать домой. «Не угадали», - тогда она сказала про себя и отправилась бороться за свою жизнь в Донецк.

ПО КОЛДУНАМ, ПО ЗНАХАРКАМ…

- Наталья, как узнали, что у вас опухоль в груди?

- Всю жизнь я работала на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Сначала рядовым бухгалтером, потом - начальником бюро бухучета в цеху связи. Работали и по выходным и ночами сидели. Готовили ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты. Обращать внимание на свое здоровье попросту не было времени.

В онкодиспансер Мариуполя я обратилась в 2007 году. Там мне сказали, что болезнь уже очень запущена, и лечить меня не взялись…

- А раньше ничего не указывало на онкологию?

- Сначала у меня грудь просто покраснела… Я боялась, что это онкология. Поэтому сначала ходила по знахаркам. Ездила даже в Крым, под Евпаторию, к колдуну, который чуть ли не взглядом исцеляет… Однако без толку, а потом еще сдавали годовой отчет…

- А сам колдун обещал исцелить?

- Нет. Все только деньги брали… Как такового исцеления никто не обещал.

- А как «врачевал» колдун?

- И колдун, и мариупольские знахарки читали некие молитвы. Колдун еще давал лист лопуха прикладывать… Как такового вреда они не наносили, а время было упущено. Когда грудь стала расти и выросла до такого размера, что зимнее пальто уже не застегивалось, я пошла в онкодиспансер, единственный в Мариуполе.

В ДОНЕЦКЕ СОТВОРИЛИ ЧУДО

- Как вас спасали в главном онкодиспансере Донецка?

Олег Ефимочкин и заведующая лабораторией Республиканского онкологического центра Татьяна Леонидовна Скочиляс. Верно выставленный диагноз незаменим для выработки тактики лечения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сюда я обратилась в декабре 2007 года. За меня сразу же взялся врач-кудесник Олег Евгеньевич Ефимочкин. Онкология у меня была неоперабельной (то есть размер злокачественной опухоли не позволял ее удалить). Всего я приняла двадцать восемь сеансов лучевой терапии. Также в 2008 году шесть месяцев беспрерывно проходила химеотерапию, а потом до 2010 - разово, один укол несколько раз в месяц. После принимала только специально подобранный лечащим врачом гормональный препарат (по одной таблетке каждый день).

Воспаление в груди прошло, и она спала. Это лекарство ни в коем случае нельзя было прекращать пить. Однако последние семь месяцев из-за украинской оккупации (а мирных жителей украинские националисты держали в качестве «живого щита») я не могла нигде его купить. Поэтому и приехала в Республиканский онкологический центр обследоваться.

- Как поменялась ваша жизнь за эти пятнадцать лет?

- Совершенно никак. Я продолжала жить обычной жизнью. Единственное, не была на солнце. Не ходила на пляж, не загорала и старалась в дневное время не выходить на улицу. Лекарство тормозило развитие опухоли в груди – это меня устраивало. Я считала себя здоровой.

ГЛАВНОЕ – БОЕВОЙ НАСТРОЙ!

- Наталья, что вам дает сил?

- Во-первых, я оптимистка. А боевой настрой – самое главное! Во-вторых, сил жить дает моя семья. Знаю, что нужна мужу Александру, дочери Юлии. У меня есть внучок Саша. Я очень хочу смотреть, как он растет. У меня есть желание его женить, внук у меня единственный.

- А когда поняли, что смертельный недуг отступил?

- Через три года меня вызывали на консилиум в Республиканский онкологический центр. Тогда в актовом зале собрались врачи со всех девяти этажей онкоцентра. Они бросились ко мне щупать: живая я или робот. Врачи были приятно удивлены результатом – Олег Евгеньевич сотворил чудо!

- Вы через такое прошли. Что посоветуете нашим читателям?

- Не надо бояться онкологии и откладывать обследование. Если худшее подтвердилось, ищите в себе силы и верьте, что эту болезнь можно победить. Здесь очень хорошие доктора, хорошее отношение к пациентам.

В ТЕМУ

Донецкий хирург-онколог Олег ЕФИМОЧКИН:

При обследовании у пациентки выявили вторую опухоль

А от первой - осталась доброкачественная киста.

После обследования жительницы Мариуполя Натальи Купецкой известный хирург-онколог Олег Ефимочкин в комментарии «Комсомольской правде» рассказал, что у пациентки злокачественная опухоль, которая была обнаружена более пятнадцати лет назад, вылечена. Отметим, что во всем мире с диагнозом рак молочной железы четвертой стадии после лечения лишь единицы живут всего около пяти лет.

- Злокачественное новообразование четвертой стадии перевели в состояние доброкачественной кисты. Здесь нужно сказать, что в другой груди при осмотре я обнаружил еще одну опухоль, не связанную с первой. Биопсия показала, что она злокачественная, - сообщил Олег Евгеньевич.

Олег Ефимочкин сделает Наталье Купецкой операцию по удалению опухоли. Пациентка будет проходить специализированное лечение до полугода.

ВЫЗДОРОВЕТЬ ВОПРЕКИ СТАТИСТИКЕ

Отметим, что с раком молочной железы сталкивается каждая десятая женщина независимо от возраста. При этом в половине случаев это заболевание в нашей стране выявляется уже на поздних стадиях, и потому болезнь часто побеждает.

Но если застраховаться от риска возникновения рака груди невозможно, то выздороветь вопреки статистике - вполне реально. Главное - вовремя проходить профилактическую диагностику: делать маммографию один-два раза в год после 50 лет и УЗИ до наступления этого возраста. Это позволит выявить рак на ранней стадии и вовремя начать лечение. Стоит помнить, что «пойманный» на начальной стадии рак молочной железы излечим в 80–90 процентах случаев, главное - это не поддаваться панике.

СПРАВКА «КП»

Ефимочкин Олег Евгеньевич – врач-онкохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации онкологов России. С 1990 года работает в Республиканском онкологическом центре имени Григория Васильевича Бондаря.

Олег Ефимочкин выполняет операции на желудке, толстой кишке, матке и молочной железе. Олег Ефимочкин - единственный в мире врач, которому удалось вылечить глиобластому - самую агрессивную из всех известных опухолей головного мозга («КП» писала об этом беспрецедентном случае в ноябре 2021 года). Ученик Григория Васильевича получил 21 патент на изобретения в сфере онкологии.

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