Донецкий хирург-онколог Олег Ефимочкин – о лечении рака желудка четвертой стадии: Во всем мире такие пациенты через полгода умирают, а у меня полноценно живут годами

Олег Евгеньевич демонстрирует истории болезни пациентов, которых он первыми прооперировал по своей методике Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В мире, по статистике, с раком желудка даже прооперированные пациенты живут считанные месяцы. В Донецке же добились прорыва в лечении таких больных. Ученик основателя донбасской онкологической школы, академика Григория Бондаря - Олег Ефимочкин успешно оперирует пациентов даже с запущенными злокачественными опухолями желудка, которые после специального лечения полноценно живут годами. «Комсомольской правде» удалось пообщаться с двумя из них.

«ПОЧУВСТВОВАЛ НЕПРИВЫЧНУЮ СЛАБОСТЬ»

Юрию Захарченко 71 год. Полвека назад уроженец Ростовской области стал дончанином. В столицу шахтерского края его распределили после учебы. В Донецке инженер-механик работал в молочной промышленности. Обслуживал линии розлива молока.

У Юрия Владимировича большая семья. Супруга - Людмила Владимировна (они вместе почти 47 лет). Две дочери: Наталья и Ольга. Внучки: Соня, Саша и Алиса.

- У меня женский коллектив, - с улыбкой говорит Юрий Зачарченко. – Если бы не мои девочки, не знаю, что было бы со мной.

О том, что со здоровьем у него что-то не так, Юрий Владимирович узнал случайно. Почувствовал непривычную слабость. Общий анализ крови показал низкий уровень гемоглобина. Терапевт ему объяснила, это означает, что его организм не усваивает железо. После этого Юрий Владимирович проконсультировался в Республиканском онкологическом центре имени Григория Васильевича Бондаря.

- КТ (компьютерная томограмма) показала опухоль в желудке, - вспоминает Захарченко. – До этого желудок меня никогда не беспокоил, а весил, словно богатырь, 105 килограммов. Биопсия показала, что новообразование злокачественное.

«ЭТИ ГОДЫ МНЕ ПОДАРИЛ ВРАЧ»

Причиной своего заболевания Юрий Захарченко назвал генетическую предрасположенность. В возрасте 70-71 года от проблем с желудком умерли его дедушка и дядя. Хирург-онколог Ефимочкин сделал пациенту с четвертой стадией рака желудка уникальную операцию, длившуюся пять с половиной часов.

Юрий Захарченко четыре года живет без желудка, части диафрагмы и селезенки. Но при этом остается активным: на даче выращивает овощи и фрукты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Олег Евгеньевич сотворил настоящее чудо, - рассказывает Захарченко. - Мой знакомый - состоятельный человек с таким же диагнозом - ездил на операцию в Германию. Прооперировался там в декабре, а уже в августе его не стало…

Юрий Владимирович черпает силы в общении с природой.

- Чтобы не сидеть в квартире, езжу на дачу. Там можно выйти во дворик, на огороде у меня помидорчики, огурчики... Держу несколько улей. Меда особо не вижу, но заниматься пчелами интересно. Меня это успокаивает.

Юрий Захарченко признателен Олегу Ефимочкину.

- Благодаря голове и рукам Олега Евгеньевича я жив, он подарил мне эти годы! Надеюсь, что с его помощью и поддержкой семьи еще поживу, - говорит Захарченко.

«В МОЕМ РОДУ НЕ БЫЛО ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ»

Еще один пациент Олега Ефимочкина - житель города Красный Луч (ЛНР) Юрий Запорожец. Юрию Алексеевичу 72 года. Всю жизнь проработал инженером-строителем. Он - один из специалистов, построивших Красный Луч. Во время вооруженного конфликта в Донбассе восстанавливал поселок шахты «Новопавловская», в котором было повреждено жилье из-за боев в 2014 году.

Три года назад Юрий Запорожец почувствовал недомогание.

- Поковыряюсь в машине, и голова сильно кружится, - вспоминает он. - В больнице Красного Луча определили, что у меня гемоглобин падает. Поэтому терапевт сразу же направила сюда. В Республиканском онкологическом центре, что в Донецке, КТ показала рак желудка.

В начале января 2020 года Олег Ефимочкин успешно прооперировал Юрия Алексеевича по своей методике.

- После операции я восстановился, - рассказывает Юрий Алексеевич. - Все это время меня поддерживают жена Татьяна и дочь Наташа.

В его роду не было онкобольных. А самого желудок никогда не беспокоил.

- Рак «заработал» образом жизни инженерно-технического работника, - считает Запорожец. - Пока не ушел на пенсию, нормально не питался. Да и курил много.

РЕЗУЛЬТАТОМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Олег Ефимочкин сообщил «Комсомольской правде», что оба его пациента по мере необходимости получают консервативную (поддерживающую) терапию. Секрет успешного лечения донбасский врач пока не приоткрывает, поскольку его методика в процессе патентования.

- У Юрия Захарченко хороший аппетит, за месяц он набрал почти пять килограммов, - Олег Евгеньевич рассказывает о своем пациенте, которому больше четырех лет назад успешно удалил целиком желудок, пораженный раком четвертой стадии.

Выдающийся хирург-онколог сформировал Юрию Захарченко новый желудок из тонкой кишки пациента. Саму операцию изобрел его известный учитель еще в 70-х годах прошлого века. Олег Ефимочкин соответствующую методику усовершенствовал.

Кстати, если до сих пор в некоторых медицинских центрах не берутся оперировать онкологических больных в запущенных случаях, то в Республиканском онкологическом центре имени Григория Васильевича Бондаря спасают даже, казалось бы, безнадежных пациентов.

- Вот, смотрите, - Олег Евгеньевич показывает на телефоне снимок с эндоскопа. - Это неоперабельный рак желудка - эндоскоп не может пройти дальше, вызывая кровотечение. А это желудок того же пациента через три месяца (мой собеседник показывает другой снимок) - видите, появилась проходимость. Следующим этапом выполнено сложное оперативное лечение по методике клиники.

Примечательно, что в Республиканском онкологическом центре (ДНР) девять из десяти человек с запущенным раком желудка врачи переводят в стадию, когда пациенту можно сделать жизненно необходимую операцию, в то время как, например, в Китае – 47 процентов, а в Европе (в частности, в Германии) – 43.

К сожалению, в мире пациенты с запущенным раком желудка живут всего около полугода. При этом рак – давно не приговор! И это каждый день доказывают в клинике, основанной в советские времена Григорием Бондарем. Уникальные операции в Республиканском онкологическом центре проходят каждый день.

- Очень радует, что мы с пациентами друг друга знаем годами. Чтобы победить рак, находимся, что называется, на одной волне. Порой пациентов я вижу чаще, чем своих родственников, - говорит Олег Ефимочкин.

СПРАВКА «КП»

Ефимочкин Олег Евгеньевич – врач-онкохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации онкологов России. С 1990 года работает в Республиканском онкологическом центре имени Григория Васильевича Бондаря. Олег Ефимочкин выполняет операции на желудке, толстой кишке, матке и молочной железе. Ученик Григория Васильевича получил 21 патент на изобретения в сфере онкологии.

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