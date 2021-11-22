Онколог из Донецка Олег Ефимочкин: Мой метод лечения опухолей мозга может спасти тысячи жизней каждый год

Олег Евгеньевич надеется, что его метод возьмут на вооружение в борьбе со страшным диагнозом – раком головного мозга. Фото: Личный архив

В конце сентября онколог из Донецка Олег Ефимочкин выступил с докладом в Москве на четвертом Международном форуме онкологии и радиологии. Он поведал о редчайшем случае исцеления из своей практики. Олег Евгеньевич вместе с коллегами спас свою 12-летнюю племянницу от самой агрессивной из всех известных опухолей головного мозга.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ СЛУЧАЙ

Ребенку удалили опухоль мозга 23 февраля 2012 года в нейрохирургическом отделении №2 Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) и с 5 марта перевели для дальнейшего специализированного лечения в Республиканский онкологический центр имени профессора Григория Васильевича Бондаря. Врачу из Донецка, на основании огромного клинического опыта клиники разработавшему алгоритм лечения и контролировавшего его выполнение на всех этапах (а опухоль мозга он лечил в первый раз) впервые в мировой практике удалось победить глиобластому Grade 4 (четвертой степени злокачественности по классификации Всемирной организации здравоохранения).

- Во всем мире подобные пациенты, по статистике, живут всего 12-15 месяцев, некоторые - максимум до 3-х лет (качество жизни не описывают), - рассказывает «КП» Олег Евгеньевич. - А моя племянница, которую я спасал восемь месяцев, сейчас, слава Богу, жива и жизнерадостна. Да, она инвалид. Но у нее очень много друзей, девушка активно общается с ними в социальных сетях. Тому, насколько быстро она пользуется компьютером, многие могут позавидовать.

На снимке племянница Олега Ефимочкина сразу после операции. Сейчас девушке 21 год и она чувствует себя нормально. Но ее родственники не хотят, что к ней было привлечено внимание широкой общественности. Фото: Личный архив

- Как вам удалось добиться такого результата?

- В 2012 году мне было не до праздника футбола. Когда магнитно-резонансная томография показала семисантиметровую опухоль в головном мозге дочери моего брата, я мобилизовался сам и мобилизовал всех своих коллег. Тогда был жив мой учитель - основоположник донбасской онкологической школы Григорий Бондарь. Шеф Григорий Васильевич дал мне карт-бланш, позволив творчески подойти к лечению близкой родственницы. В частности, расширить показания к лечению и применить опыт из других разделов онкологии. Дело в том, что если б я применил схемы лечения, принятые во всем мире, то результат у меня был бы соответствующе плачевным.

- Вам пришлось выйти за рамки.

- Да, по-другому было не спасти. Вместе с тем, предложенную мной схему лечения (а я над ней думал почти 10 дней) некоторые коллеги, с которыми я работал плечом к плечу, восприняли в штыки. Поэтому мне пришлось, что называется, продавить свой метод в данной ситуации. А то, что сработает именно он, мне подсказывал накопленный опыт.

- Олег Евгеньевич, как вы действовали?

- Медлить с решение проблемы нельзя было. Мало того, что рак головного мозга оказался самым злокачественным из всех существующих, так еще у детей любые опухоли прогрессируют как на дрожжах. В отделении нейрохирургии №2 ДоКТМО племянницу прооперировали на следующий день, как ее положили. Нейрохирург тщательно удалил опухоль за 5 часов. После этого я сразу же подключил других коллег – радиологов и химиотерапевтов.

НОУ-ХАУ ПОКА НЕ ИЗУЧЕНО

- В чем новизна вашей прорывной технологии?

- Один из секретов заключается в том, что я применил вместе с лучевой терапией фотомодификацию (усиление лечебного эффекта лучевой терапии на фоне введения лекарств). Я знал из своей практики онколога, что это дает результат, при котором погибает на 40 процентов больше раковых клеток. Загвоздка была в том, что до меня этот метод использовали только в случаях рецидивов, когда опухоль снова начинает расти, и только для лечения взрослых людей.

- Сколько в общей сложности боролись за жизнь своей племянницы?

- Восемь месяцев. За это время племяннице провели еще семь курсов химиотерапии. Сейчас девушка не получает никакого лечения и чувствует себя хорошо.

Олег Евгеньевич уверен, что его наработки по лечению опухолей головного мозга нужно досконально изучить и широко применять для спасения людей. Уникальный метод может дать вторую жизнь тысячам онкобольных каждый год.

ЗНАЙ НАШИХ!

Неоперабельный рак желудка можно вылечить

Олег Ефимочкин рассказал о своем профиле в онкологии.

Хирург-онколог Олег Ефимочкин сотни раз ассистировал во время операций основателю донбасской онкологической школы Григорию Бондарю. За десятки лет он отточил передовые методы лечения рака желудка и толстой кишки, которые в свое время изобрел его учитель. Свою кандидатскую диссертацию Олег Евгеньевич защитил по онкопроктологии.

- Олег Евгеньевич, опухоль головного мозга вы лечили впервые. А какой у вас непосредственно профиль?

- Вот, смотрите, - мой собеседник показывает на телефоне снимок с эндоскопа. – Это неоперабельный рак желудка – эндоскоп не может пройти дальше, вызывая кровотечение. А это желудок того же пациента через три месяца (Олег Ефимочкин показывает другой снимок) – видите, появилась проходимость. Следующим этапом выполнено сложное оперативное лечение по методике клиники.

- Какие операции вы еще выполняете?

- Это удаленная женская матка вместе с опухолью, - на снимке все это находится на большом тазике, а рука 110-килограммового ассистента Олега Евгеньевича кажется миниатюрной - настолько велико злокачественное новообразование. – Опухоль заполняла весь малый таз так, что выпирала, словно живот. «А почему вы все это время дома-то сидели?» - спросил я пациентку, которая пришла ко мне по рекомендации. Так она ответила, что думала, просто поправляется. Потом мои коллеги удивлялись, как я смог удалить настолько огромное новообразование. Я отвечал: «Потихоньку».

- Эта женщина жива?

- До сих пор здравствует. Я ее прооперировал 7 лет назад.

- В каких случаях вы еще доставали с того света?

- Это запущенный рак молочной железы, - на фото женщина топлес с огромной, словно мяч, опухолью молочной железы в верхней части груди.

- Она из села - так запустить рак груди?

- Из другого города. А это через шесть лет, - показывает мой собеседник (на снимке на месте опухоли только небольшой шрам). После операции пациентка регулярно принимала специальный противоопухолевый препарат в течении десяти лет. И сейчас у пациентки все нормально, она имеет возможность путешествовать по Европе.

СПРАВКА «КП»

Ефимочкин Олег Евгеньевич – врач-онкохирург высшей категории, кандидат медицинских наук. С 1990 года работает в Республиканском онкологическом центре им. профессора Григория Бондаря. Олег Ефимочкин выполняет операции на желудке, пищеводе, толстой кишке, матке и молочной железе. Ученик Григория Васильевича получил 22 патента на изобретения в сфере онкологии.

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