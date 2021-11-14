Единственный врач в ДНР, погибший на боевом посту: Каким был Константин Ставинский

Ольга Ивановна показала фото и фильм о Косте
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ЗАНИМАЛСЯ В НАУЧНОМ КРУЖКЕ НА КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ
Когда на Донбассе началась война, Константин Ставинский не только остался, но и пошел добровольцем спасать человеческие жизни. В силу своего характера и воспитания по-другому он просто не мог.
Военный врач из Донецка Константин Ставинский родился в семье металлургов. Его мать Ольга Ивановна рассказала «КП», что близкие с него сдували пылинки и в нем не чаяли души.
- Костя окончил художественную школу, - вспоминает Ольга Ставинская. – А с 9 класса стал занимаются в «Юном медике» Донецкого государственного медицинского института (ныне – Донецкий национальный медуниверситет, - авт.) имени Максима Горького. Будучи еще школьником, он занимался в научном кружке на кафедре физиологии, при чем многие приборы для различных опытов паял своими руками.
Константин Ставинский. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ
Школу Константин Ставинский закончил с золотой медалью. Поступив в медицинский институт, активно участвовал в научных конференциях, у него были печатные работы. Все думали, что Костя пойдет в аспирантуру. Но любовью всей его жизни были горы. Еще в юности он увлекся альпинизмом.
СПАСАЛ РАНЕНЫХ В АЭРОПОРТУ
После окончания Донецкого медицинского института Константин Ставинский два года работал терапевтом в поселке Пантелеймоновка, что под Горловкой. В 1988 году участвовал в спасательных работах по ликвидации последствий землетрясения в Спитаке, вытаскивал из-под завалов людей.
Константин Ставинский был врачом от Бога. Все, кто лечился у него когда-то, или лечил у него родных, знают, что позвонить Константину Сергеевичу можно было в любое время дня и ночи. И он никогда не бросал трубку, не просил перезвонить в более приемлемое время. Одевался и летел на зов того, кому нужна была помощь.
С октября 2014 года Константин Ставинский воевал в Донецком аэропорту. Он спас жизни многим, как в мирное, так и военное время. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ
На момент начала войны на Донбассе работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). Константин Ставинский одним из первых предложил свою помощь раненым ополченцам. Все свободное время он работал на волонтерских началах в Первом военном госпитале ДНР, который был создан 6 июня 2014 года группой врачей-волонтеров на базе лечебно-оздоровительного центра Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО).
Домой приезжал переодеться и помыться. Рвался на передовую с первых дней. Заканчивалась смена в госпитале и он уезжал «отдыхать». Потом выяснялось, что отдых этот проходил в спасении раненых бойцов в аэропорту. Он знал, что иногда жизнь человека зависит от того, насколько быстро ему окажут помощь. И он спасал. Вытягивал ребят после тяжелых ранений, контузий.
В горах Константин носил на себе не только палатку, но и аптечку. В любых непредвиденных обстоятельствах друзья-альпинисты могли рассчитывать на его медицинскую помощь. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ЛЮБИЛИ ЗА ДРУЖЕЛЮБНЫЙ НРАВ
В 2015 году Константин Ставинский в составе одного из подразделений Народного ополчения ДНР участвовал в боях под Дебальцево. 29 января в поселке Никишино он несколько часов подряд не отходил от операционного стола, а после вышел на крыльцо покурить. В этом момент через его сердце на вылет прошла пуля снайпера ВСУ. Константин Сергеевич погиб в возрасте 51 года.
- Сын не делал разницы между ранеными – оказывал медпомощь и украинским солдатам – он давал клятву Гиппократа, - рассказывает Ольга Ивановна, показывая фотографии сына.
Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. У Ставинского осталась дочь Александра. Сейчас Александра Константиновна работает врачом в ковидном отделении студенческой больницы в Донецке.
Константин Ставинский. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ
СПРАВКА "КП"
Ставинский Константин Сергеевич – врач-кардиолог, кардиореаниматолог. Выпускник Донецкого государственного медицинского института имени Максима Горького 1987 года. С 1992 по 2002 год дежурил в качестве реаниматолога в блоке интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Донецка. В 1999 году был врачом оперативно-поискового отряда МЧС Украины. С 2003 по 2014 годы работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). С июля 2014 года – заведующий терапевтическим отделением Первого военного госпиталя ДНР. 1 октября 2014-го пошел воевать на передовую, был командиром отделения анестезиологии и реанимации медицинской роты СОБР. 29 января 2015 года погиб от пули украинского снайпера. Посмертно награжден орденом Гиппократа и медалью «За спасение жизни».
Снайпер убил врача…
29.01.2015 в 23.00 под Никишино
подлой пулей фашистского снайпера
был убит врач-реаниматолог
Ставинский Константин Сергеевич
Снайпер убил врача.
Наверное сгоряча…
А может, быть просто зверь…
Пойди, разберись теперь!
Он видел белый халат…
Но все-таки, стрельнул гад!
Сволочи, мразь и тля…
Как носит вас наша земля?
Лечил он всяких больных,
Своих лечил и «чужих»!
Был он от Бога врачом,
Ночью лечил и днем.
Те, которых он спас,
Подумайте вы сейчас:
Если б не он,
то вы Были б листком травы!
Чистой души человек…
Память ему навек!
Будь проклят род палачей,
Тех, кто стрелял во врачей!
«Дядя Ваня»
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