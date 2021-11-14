Единственный врач в ДНР, погибший на боевом посту: Каким был Константин Ставинский

Ольга Ивановна показала фото и фильм о Косте Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЗАНИМАЛСЯ В НАУЧНОМ КРУЖКЕ НА КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ

Когда на Донбассе началась война, Константин Ставинский не только остался, но и пошел добровольцем спасать человеческие жизни. В силу своего характера и воспитания по-другому он просто не мог.

Военный врач из Донецка Константин Ставинский родился в семье металлургов. Его мать Ольга Ивановна рассказала «КП», что близкие с него сдували пылинки и в нем не чаяли души.

- Костя окончил художественную школу, - вспоминает Ольга Ставинская. – А с 9 класса стал занимаются в «Юном медике» Донецкого государственного медицинского института (ныне – Донецкий национальный медуниверситет, - авт.) имени Максима Горького. Будучи еще школьником, он занимался в научном кружке на кафедре физиологии, при чем многие приборы для различных опытов паял своими руками.

Константин Ставинский. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ

Школу Константин Ставинский закончил с золотой медалью. Поступив в медицинский институт, активно участвовал в научных конференциях, у него были печатные работы. Все думали, что Костя пойдет в аспирантуру. Но любовью всей его жизни были горы. Еще в юности он увлекся альпинизмом.

СПАСАЛ РАНЕНЫХ В АЭРОПОРТУ

После окончания Донецкого медицинского института Константин Ставинский два года работал терапевтом в поселке Пантелеймоновка, что под Горловкой. В 1988 году участвовал в спасательных работах по ликвидации последствий землетрясения в Спитаке, вытаскивал из-под завалов людей.

Константин Ставинский был врачом от Бога. Все, кто лечился у него когда-то, или лечил у него родных, знают, что позвонить Константину Сергеевичу можно было в любое время дня и ночи. И он никогда не бросал трубку, не просил перезвонить в более приемлемое время. Одевался и летел на зов того, кому нужна была помощь.

С октября 2014 года Константин Ставинский воевал в Донецком аэропорту. Он спас жизни многим, как в мирное, так и военное время. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ

На момент начала войны на Донбассе работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). Константин Ставинский одним из первых предложил свою помощь раненым ополченцам. Все свободное время он работал на волонтерских началах в Первом военном госпитале ДНР, который был создан 6 июня 2014 года группой врачей-волонтеров на базе лечебно-оздоровительного центра Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО).

Домой приезжал переодеться и помыться. Рвался на передовую с первых дней. Заканчивалась смена в госпитале и он уезжал «отдыхать». Потом выяснялось, что отдых этот проходил в спасении раненых бойцов в аэропорту. Он знал, что иногда жизнь человека зависит от того, насколько быстро ему окажут помощь. И он спасал. Вытягивал ребят после тяжелых ранений, контузий.

В горах Константин носил на себе не только палатку, но и аптечку. В любых непредвиденных обстоятельствах друзья-альпинисты могли рассчитывать на его медицинскую помощь. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЛЮБИЛИ ЗА ДРУЖЕЛЮБНЫЙ НРАВ

В 2015 году Константин Ставинский в составе одного из подразделений Народного ополчения ДНР участвовал в боях под Дебальцево. 29 января в поселке Никишино он несколько часов подряд не отходил от операционного стола, а после вышел на крыльцо покурить. В этом момент через его сердце на вылет прошла пуля снайпера ВСУ. Константин Сергеевич погиб в возрасте 51 года.

- Сын не делал разницы между ранеными – оказывал медпомощь и украинским солдатам – он давал клятву Гиппократа, - рассказывает Ольга Ивановна, показывая фотографии сына.

Константина Сергеевича любили родные, коллеги, пациенты и даже малознакомые люди за невероятное чувство юмора, дружелюбный и веселый характер. У Ставинского осталась дочь Александра. Сейчас Александра Константиновна работает врачом в ковидном отделении студенческой больницы в Донецке.

Константин Ставинский. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ

СПРАВКА "КП"

Ставинский Константин Сергеевич – врач-кардиолог, кардиореаниматолог. Выпускник Донецкого государственного медицинского института имени Максима Горького 1987 года. С 1992 по 2002 год дежурил в качестве реаниматолога в блоке интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Донецка. В 1999 году был врачом оперативно-поискового отряда МЧС Украины. С 2003 по 2014 годы работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). С июля 2014 года – заведующий терапевтическим отделением Первого военного госпиталя ДНР. 1 октября 2014-го пошел воевать на передовую, был командиром отделения анестезиологии и реанимации медицинской роты СОБР. 29 января 2015 года погиб от пули украинского снайпера. Посмертно награжден орденом Гиппократа и медалью «За спасение жизни».

Снайпер убил врача…

29.01.2015 в 23.00 под Никишино

подлой пулей фашистского снайпера

был убит врач-реаниматолог

Ставинский Константин Сергеевич

Снайпер убил врача.

Наверное сгоряча…

А может, быть просто зверь…

Пойди, разберись теперь!

Он видел белый халат…

Но все-таки, стрельнул гад!

Сволочи, мразь и тля…

Как носит вас наша земля?

Лечил он всяких больных,

Своих лечил и «чужих»!

Был он от Бога врачом,

Ночью лечил и днем.

Те, которых он спас,

Подумайте вы сейчас:

Если б не он,

то вы Были б листком травы!

Чистой души человек…

Память ему навек!

Будь проклят род палачей,

Тех, кто стрелял во врачей!

«Дядя Ваня»

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