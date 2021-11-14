Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко - о враче Константине Ставинском, погибшем от пули снайпера ВСУ: Под пулями вытаскивал на себе раненых

Ольга Николаевна рассказала «КП», как познакомилась с Константином Ставинским Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РЕДКО КТО ПРЕДЛОЖИТ ПОМОЩЬ

В Первый военный госпиталь ДНР Константин Ставинский пришел одним из первых.

- Здравствуйте, а вам терапевты нужны? – спросил он с порога ординаторской Ольгу Долгошапко, где она была с другими врачами.

- Мы так удивились, - вспоминает Ольга Николаевна. - Война идет – редко кто придет, чтобы предложить свою помощь…

Уже через месяц Константин Сергеевич стал заведующим терапевтическим отделением госпиталя. Оно было организовано в соседнем корпусе, потому что поток раненых был нескончаемым.

На 30 койках осенью 2014 года лежало больше 60 ополченцев. Константин Ставинский знал каждого по имени, каждое утро обходил их. Бойцы его любили и выполняли все его назначения.

В Первом военном госпитале ДНР Константина Ставинского любили раненые, ценили коллеги, уважали родственники пациентов. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ

«МЫ ЕГО ВСЯЧЕСКИ ОТГОВАРИВАЛИ»

Однако врач от Бога со своей неуемной энергией долго не мог удержаться на одном месте, Ставинский хотел выезжать спасать пацанов на передовой.

- Мы его всячески отговаривали, - рассказывает Ольга Долгошапко. – Настолько высококвалифицированный врач больше пользы принес бы в госпитале!

Уже в сентябре 2014-го Константин Ставинский начал выезжать в район аэропорта оказывать первую медицинскую помощь на линии огня.

- Костя не боялся под пулями вытаскивать на себе раненых. На передовой ему пригодились навыки оказания помощи в экстремальных условиях, приобретенные во время восхождений на горные вершины, - продолжает Ольга Николаевна.

КОФЕ ПО-СТАВИНСКОМУ

Советник Главы ДНР по здравоохранению рассказала, что Константин Ставинский любил говорить: «Я кофе пью нерастворимый, и людей люблю настоящих».

К слову, Константин прекрасно варил натуральный кофе. Он у него выходил крепким и ароматным, иногда добавлял в него немного коньяка. Друзья и коллеги его бодрящий напиток называли «Кофе по-Ставинскому».

С октября 2014 года Константин Ставинский воевал в Донецком аэропорту. Он спас жизни многим, как в мирное, так и военное время. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ

Ольга Николаевна рассказала, как Константин Сергеевич угостил ее своим фирменным кофе.

- В середине июля 2014 года ВСУ пытались взять Донецк в кольцо, самых тяжелораненых бойцов мы отправляли на лечение в Россию, чтобы в случае чего над ними не имели б возможности расправиться украинские силовики, - рассказывает Ольга Долгошапко. - Так вот, колонну из нескольких автобусов и «скорых» отправляли из Донецка ночью, чтобы они до рассвета успели проскочить опасный участок дороги, который простреливался снайперами ВСУ. Чтобы не хотелось спасть, Костя угостил меня своим кофе. Он везде с собой возил турку, вместо рукоятки у нее был специальный медицинский инструмент – корнцанг (хирургический зажим). После этого кофе мы работали еще целые сутки и спать нам совершенно не хотелось.

Константин был не просто хорошим врачом, но и классным изобретателем, у него было много авторских свидетельств об изобретениях, инновациях в сфере кардиологии. Он занимался кандидатской диссертацией, но не успел ее защитить…

В горах Константин носил на себе не только палатку, но и аптечку. В любых непредвиденных обстоятельствах друзья-альпинисты могли рассчитывать на его медицинскую помощь. Фото: Из личного архива Ольги СТАВИНСКОЙ

СПРАВКА «КП»

Ставинский Константин Сергеевич – врач-кардиолог, кардиореаниматолог. Выпускник Донецкого государственного медицинского института имени Максима Горького 1987 года. С 1992 по 2002 год дежурил в качестве реаниматолога в блоке интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Донецка. В 1999 году был врачом оперативно-поискового отряда МЧС Украины. С 2003 по 2014 годы работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). С июля 2014 года – заведующий терапевтическим отделением Первого военного госпиталя ДНР. 1 октября 2014-го пошел воевать на передовую, был командиром отделения анестезиологии и реанимации медицинской роты СОБР. 29 января 2015 года погиб от пули украинского снайпера. Посмертно награжден орденом Гиппократа и медалью «За спасение жизни».

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