В Донецке открыли мемориальную доску в память о враче Константине Ставинском, погибшем от пули снайпера ВСУ

Коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты принесли к мемориальной доске Константину Ставинскому красные гвоздики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

4 ноября - в День народного единства - в Донецке на доме, где жил врач Константин Ставинский, погибший от пули снайпера ВСУ под Дебальцево в 2015 году, открыли мемориальную доску в память о нем. На открытие пришли его коллеги, боевые товарищи, родственники и благодарные пациенты.

«НЕ БОЯЛСЯ ПОД ПУЛЯМИ ВЫТАСКИВАТЬ НА СЕБЕ РАНЕНЫХ»

Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко, руководившая в 2014 году Первым военным госпиталем Республики, перед собравшимися рассказала, что Константин Ставинский, будучи врачом-кардиологом Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, одним из первых пришел в госпиталь предложить свою помощь. Он лечил раненых в госпитале, а после смены ездил спасать ребят в аэропорт.

- Костя не боялся под пулями вытаскивать на себе раненых. Ему пригодились навыки оказания помощи в экстремальных условиях, приобретенные во время восхождений на горные вершины; он с юности увлекался альпинизмом, - отметила Ольга Николаевна.

В 2015 году Константин Ставинский в составе одного из подразделений Народного ополчения ДНР участвовал в боях под Дебальцево. 29 января в поселке Никишино он несколько часов подряд не отходил от операционного стола, а после вышел на крыльцо покурить. В этом момент через его сердце на вылет прошла пуля снайпера ВСУ. Константин Сергеевич погиб в возрасте 51 года.

Ольга Долгошапко рассказала, что Сергею Константиновичу можно было позвонить в любое время дня и ночи. Он одевался и летел на зов того, кому нужна была помощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Светлая ему память. Он был удивительным человеком; Врачом, Другом и Воином с большой буквы, - сказала Ольга Долгошапко.

На открытии была мама Константина Ставинского - Ольга Ивановна и дочь Александра. Ольга Ивановна поклонилась собравшимся и поблагодарила, что сына не забыли. Александра, не сдерживая слез, сказала, что папа был добрым, сильно ее любил и многое разрешал.

- Досадно, что он не дожил до того радостного момента, когда я пошла по его стопам, став врачом, - сказала Александра Ставинская.

Сейчас работает врачом в ковидном отделении студенческой больницы Донецка.

«ОН БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ, ЧТО ЕДЕТ НА ПЕРЕДОВУЮ»

Заведовавший хирургическим отделением Первого военного госпиталя ДНР Андрей Полежай (позывной «Дядя Миша») рассказал «КП», что работал с Костей плечом к плечу на сортировке раненных в конце июня 2014 года. Тогда и познакомился с ним.

В Донецке открыли мемориальную доску в память о враче Константине Ставинском, погибшем от пули снайпера ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Замечательным был мужиком, человеком, специалистом-реаниматологом от Бога. К своей работе относился с обостренным чувством ответственности, чтобы он не делал – то ли сортировал раненых, то ли оказывал им медицинскую помощь, то ли сопровождал конвой с ранеными в Российскую Федерацию. Костя - единственный врач в ДНР, погибший на боевом посту, - сказал Андрей Полежай.

Ученица Константина Ставинского – военнослужащая Любовь (позывной «Надым») поведала «КП», что в Первом военном госпитале он научил ее, как правильно транспортировать раненного с позиций, оказать первую помощь и довезти до госпиталя живым.

До войны в Донбассе Любовь была художницей.

- Мне повезло столкнуться с Костей в дверях госпиталя, когда он уезжал на передовую. Он был счастливым, что отправляется спасать раненых. Я в первый раз увидела такого человека. Обычно мы идем на передовую, потому что надо, - вспоминает «Надым».

К мемориальной доске, открытой великому военном врачу Константину Ставинскому, собравшиеся возложили красные гвоздики. Они почтили его память минутой молчания.

СПРАВКА «КП»

Мемориальную доску в память о Константине Ставинском открыли на доме, где он жил, – улица Челюскинцев, 53, а, что на Пожарной площади Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ставинский Константин Сергеевич – врач-кардиолог, кардиореаниматолог. В 1987 году закончил Донецкий государственный мединститут имени М. Горького. После два года работал терапевтом в Пантелеймоновке, что под Горловкой. В 1988 году участвовал в спасательных работах по ликвидации последствий землетрясения в Спитаке (Армения). С 1989 года – начальник медицинской службы бригады в одной из военных частей. С 1992 по 2002 год дежурил в качестве реаниматолога в блоке интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Донецка. В 1999 году был врачом оперативно-поискового отряда МЧС Украины. С 2003 по 2014 годы работал кардиологом блока интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии и тромболизиса Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). С июля 2014-го – заведующий терапевтическим отделением Первого военного госпиталя ДНР. 1 октября 2014 года отправился воевать на передовую, был командиром отделения анестезиологии и реанимации медицинской роты СОБР. 29 января 2015 года погиб от пули снайпера ВСУ. Посмертно награжден орденом Гиппократа и медалью «За спасение жизни».

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