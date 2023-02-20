«Донецк живет вопреки всему»: Как в столице ДНР ликвидируют последствия обстрела ВСУ 19 февраля

От обстрела пострадали магазины в центре Донецка. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В понедельник, 20 февраля, в центре Донецка оживленно, много людей в спецовках и техники. Коммунальщики, строители и электромонтеры ликвидируют последствия удара ВСУ 19 февраля.

Тогда сразу после полудня 40 реактивных снарядов «Град» обрушились на центр Донецка. В результате обстрела погибла женщина, были ранены 12 человек, включая двоих несовершеннолетних.

Идет ремонт здания библиотеки Крупской Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Работы в районе пострадавшей республиканской библиотеки им. Крупской идут под присмотром людей в военной форме. Не обходится без традиционных казусов: монтер чинит разбитый взрывом световой указатель над подземным переходом, не обращая внимания на то, что через переход идут люди. Действительно, битое стекло – не осколок ракеты, тут и увернуться можно.

На улицах Челюскинцев и 50-летия СССР много людей в оранжевых спецовках и спецтехники. Они убирают битой стекло и заколачивают разбитые окна ДСП.

- Донецк живет вопреки всему! – поделился с «Комсомолкой» рабочий коммунального предприятия Сергей. - Такой у нас характер - у города, и у людей. Многие парни из ЖЭКа сейчас защищают Донбасс, поэтому нагрузка на коммунальщиков большая, а обстрелы не прекращаются. Мы каждый день на оперативке обсуждаем объемы работ, а заканчиваем словами, что победу ждем весной.

Торговым павильонам на Крытом рынке тоже досталось. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Разбитые торговые павильоны на Крытом рынке предприниматели ремонтируют сами. Часть из них опечатана, вокруг других владельцы обсуждают с рабочими, что и как привести в порядок.

Совсем недавно здесь торговали мясом Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ну а самый «интересный» артефакт обстрела 19 февраля – воронка возле стадиона «Донбасс-Арена».

Воронка у стадиона. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Даже если не заметить большую яму на белом снегу, специфический кисловатый запах сгоревшей взрывчатки приведет к цели. Вокруг валяются комья земли и куски металла. Радует только то, что от попадания этого реактивного снаряда пострадал лишь заснеженный газон.

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