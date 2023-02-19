«Это планомерное уничтожение мирных жителей»: ВФУ вновь обстреляли центр Донецка

Под огнем украинских боевиков оказались торговые ряды Крытого рынка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка с использованием реактивных системы залпового огня. Под обстрелом оказались центральные улицы города. Глава администрации Донецка заявил, что это планомерное уничтожение мирных жителей со стороны ВФУ. Под плотным огнем находятся и другие районы города. Об этом Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— Буквально полчаса назад произошел обстрел центра Ворошиловского района. Это планомерное уничтожение мирных жителей со стороны украинских карателей. Уже несколько дней под плотным находятся Петровский, Киевский, Куйбышевский районы. Весь город об обстрелом, и он сейчас продолжается, — отметил Кулемзин.

Снаряды ВФУ повредили библиотеку им. Крупской в центре Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Мэр добавил, что предположительно украинские боевики использовали РСЗО «Град», зафиксированы прямые попадание и в жилые дома.

— Разрушены жилые дома, есть прямые попадания, в том числе с возгораниями. Крытый рынок — это место массового скопления людей, и Украины прекрасно знала, куда она стреляет. Есть разрушения и на автостанции «Крытый рынок», — подчеркнул глава городской администрации.

Под огнем оказались жилые дома, магазины и гражданская инфраструктура города

Один из украинских снарядов попал в крышу Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Повреждены также торговые ряды на Крытом рынке, крыша общежития №2 ДонНТУ, трибуны РСК «Олимпийский». Прилеты зафиксированы возле детского сада №294, школы №2 и других объектов гражданской инфраструктуры города.

Под огнем украинских боевиков оказались торговые ряды Крытого рынка. Фото: Кулемзин/ТГ

В СЦКК ДНР добавили, что ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино. В Штабе территориальной обороны добавили, что девять мирных жителей получили ранение в результате обстрела центра города, среди них двое детей.

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