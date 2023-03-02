ВСУ за прошедшие сутки тридцать раз обстреляли ДНР

Противник наносит удары по мирным кварталам ДНР из натовского вооружения Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики за прошедшие сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 178 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский, Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Владимировка, - говорится в сводке СЦКК.

В Александровке и ранее освобожденной Владимировке погибли два мирных жителя. Повреждены тринадцать домостроений в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил тринадцать обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - четырнадцать обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из РСЗО. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Напомним, что в предыдущие сутки противник 22 раза открывал огонь по ДНР. Жертвами обстрелов стали с десяток мирных людей. Одна из них - девочка-подросток 2014 года рождения, получившая ранения во время обстрела Петровского района Донецка, скончалась от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.

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