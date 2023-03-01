В ДНР от украинских обстрелов пострадали за сутки 10 человек, погибла девочка-подросток

Украинские боевики выпустили по мирным кварталам Республики 110 боеприпасов. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив в ее направлении в общей сложности 110 ракет из РСЗО и артснарядов калибром 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Мироновский, Светлодарск и Яковлевка.

Жертвами обстрелов стали с десяток мирных людей. Одна из них - девочка-подросток 2014 года рождения, получившая ранения во время обстрела Петровского района Донецка, скончалась от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.

- Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в том числе мальчик 2017 года рождения, в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что обстрелами в Республике повреждены 22 домостроения и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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