Противопехотные мины «Лепесток» обнаружены в Петровском районе Донецка

Мины обнаружены на пяти улицах района. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали Петровский район Донецка. Запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» обнаружены на территории поселка шахты №29. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Взрывоопасные предметы находятся на поселке шахты 29: по ул. Гоголя, 49 и 42, ул. Вятская, 24 и 23, ул. Свободная, 21, в переулке между ул. Павлова, 29 и ул. 23 партсъезда, 31, в переулке между ул. Вятская, 24 и ул. Павлова, 30, ч/с, — отметил мэр города.

Ранее запрещенные мины были обнаружены в Кировском районе города на улицах Терешковой, Дмитрия Донского и Текстильщиков. Вчера в Петровском районе на противопехотную фугасную мину «Лепесток» наехал легковой автомобиль, в результате чего у машины повреждено одно из передних колес.

Напомним, что категорически запрещено самостоятельно передвигать или пытаться обезвредить взрывоопасные предметы. При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101 или в полицию по номеру 102.

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