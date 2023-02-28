Украинские боевики убили подростка в Петровском районе Донецка

Девочка скончалась до прибытия скорой помощи. Фото: Архив КП

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего девочка-подросток погибла. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения, — отметили в ведомстве.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что около 21:00 по Петровскому району города было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Красногоровка.

Напомним, что ранее в Кировском районе города ранения получили шесть мирных жителей, а также были найдены запрещенные противопехотные мины «Лепесток» на улицах Терешковой, Дмитрия Донского и Текстильщиков.

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