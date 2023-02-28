Количество раненых в Кировском районе Донецка возросло до семи

Один из ударов ВФУ пришелся по мосту, который связывает Петровский и Кировский районы города. Фото: Кулемзин/ТГ

Стало известно еще об одном мирном жителей Кировского района Донецка, который получил ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Петровского, 123 «б» ранен мужчина 1994 года рождения, — отметили в ведомстве.

За день по Кировскому району Донецка было выпущено порядка 14 снарядов калибром 155 мм, а также три ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели обстрелы со своих позиций, расположенных в населенных пунктах Зоряное, Желанное первое и Ильинка.

Ранее в Кировском районе ранения получили шесть мирных жителей, среди которых были мужчины 1964, 1974, 1978, 1974 годов рождения, а также парень 2004 и девушка 2002 годов рождения. Украинские боевики дистанционно «заминировали» район. Запрещенные противопехотные мины «Лепесток» были обнаружены на улицах Терешковой, Дмитрия Донского и Текстильщиков.

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