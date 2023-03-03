После удара ВСУ по Харцызску ракетами HIMARS в городе ранены двое людей

Фиксация последствий обстрела Харцызска. Фото: СЦКК ДНР

В результате утреннего обстрела Харцызска пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что удар по городу был произведен противником из РСЗО M142 HIMARS и велся со стороны оккупированного Новотроицкого с использованием ракет М-31. Это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.

- В результате обстрела ранения получили мужчины 1971 и 1974 годов рождения. Также повреждена инфраструктура сталепроволочного-канатного завода «Силур», - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харцызске после ракетного удара ВСУ наблюдаются проблемы с водоснабжением. Как заявила глава местной администрации Виктория Жукова, из-за перебоев в системе электроснабжения были обесточены насосы, подающие воду на город.

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