В Харцызске после ракетного удара ВСУ наблюдаются проблемы с водоснабжением

Противник выпустил по городу 6 ракет из РСЗО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром украинские боевики нанесли ракетный удар по городу Харцызску в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник открыл огонь по городу в 07:25 со стороны подконтрольного ему населенного пункта Селидово. Оттуда по Харцызску были выпущены 6 ракет из РСЗО.

По данным администрации города, жертв удалось избежать.

- Утром был у нас обстрел. Прилеты зафиксированы в промзону, что за тип ракет - пока непонятно. Пострадавших среди гражданских нет, - рассказала руководитель мэрии Виктория Жукова.

По ее словам, после ракетного удара ВСУ в Харцызске возникли проблемы с водоснабжением.

- Также из-за перебоев в системе электроснабжения были обесточены насосы, подающие воду на город, - отметила градоначальник.

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