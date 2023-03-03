В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в освобожденной части Артемовска

Пострадавшая 1966 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В освобожденной части Артемовска вследствие обстрела ВСУ была ранена мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины освобожденной ранее части Артемовска: по переулку Гоголя, 3 пострадала женщина 1966 года рождения, - проинформировали там.

Отметим, ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с эвакуированными из Артемовска жителями. В ходе встречи он отметил, что противник упирается и сделал символ из Артемовска, так же как из Соледара. Руководитель Республики уверен, что для ВСУ нет стратегической целесообразности удерживать город.

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