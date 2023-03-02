Денис Пушилин: Противник упирается и сделал символ из Артемовска, так же, как из Соледара

Денис Пушилин встретился с эвакуированными из Артемовска жителями Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи в пункте временного размещения в Шахтерска с эвакуированными из Артемовска жителями заявил, что Киев сделал из города символ, как и их Соледара.

- Противник упирается и сделал символ из Артемовска, так же, как из Соледара, - заявил Денис Пушилин. - Какой-то стратегической целесообразности в этом нет, но для них это важный символ.

Напомним, что врио Главы ДНР сообщил, что сразу же после освобождения Артемовска, в городе начнутся восстановительные работы.

- За город не переживайте. Противник как может город разрушает, а наша задача – отстроить и сделать его еще лучше, - сказал Пушилин. - С учетом тех предприятий, которые есть, мы прекрасно понимаем, что делать. Можно посмотреть на примере Мариуполя: казалось, что города нет, но прошло совсем немного времени, и мы видим, что все восстанавливается, строится новое жилье. Сейчас мы уже Россия, и российские стандарты проявляются во всем.

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