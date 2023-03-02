Глава ДНР: После полного освобождения Артемовска Россия начнет процесс восстановления

Денис Пушилин подчеркнул, что с учетом тех предприятий, которые есть, власти прекрасно понимают, что делать Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины как могут разрушают город, а задача России – отстроить и сделать его еще лучше. Об этом во время встречи с эвакуированными из Артемовска жителями заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- После полного освобождения Артемовска Россия начнет процесс восстановления, - отметил Денис Пушилин.

Руководитель Республики подчеркнул, что с учетом тех предприятий, которые есть, власти прекрасно понимают, что делать.

- Можно посмотреть на примере Мариуполя: казалось, что города нет, но прошло совсем немного времени, и мы видим, что все восстанавливается, строится новое жилье. Сейчас мы уже Россия, и российские стандарты проявляются во всем, - сказал Пушилин.

Также врио Главы Республики сообщил, что после освобождения города жителям предстоит определиться с названием города.

- Для меня Артемовск как был, так и останется. И здесь мы на ваше мнение будем опираться, - говорит лидер ДНР. - Но это должны определять местные жители. Без вашего решения ничего не будет меняться.

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