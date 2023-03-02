Вместе – все сможем: Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей рассказали, как выстраивают работу по помощи жителям Донбасса

Волонтеры ВСКС помогают жителям Донбасса. Фото: ВСКС

Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей рассказали, как выстраивают работу по помощи жителям новых Регионов.

- С февраля 2022 года мы находимся на территории Ростова-на-Дону и оказываем помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, освобожденным территориям, - говорит руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. – Мы выстроили процесс работы так, что наши волонтеры из разных субъектов приезжают на две-четыре недели помогать, сменяя друг друга. С марта мы выезжаем в Луганскую и Донецкую Народную Республику, в Запорожскую и Херсонскую области. Сопровождаем гуманитарные колонны, доставляем помощь и занимаемся аварийно-восстановительными работами. Добровольцы из разных регионов отреагировали быстро, все они продолжают оказывать помощь людям.

Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. Фото: ВСКС

Представители организации говорят, что многие ребята не хотят уезжать и просят, чтобы их перевели из одной миссии в другую, чтобы они могли продолжить помогать людям.

Евгения Лийн в добровольчестве четвертый год. Когда узнала, что людям Донбасса нужна помощь, она тут же предложила свою кандидатуру.

- Я не смогла остаться в стороне. С работой и учебой пришлось трудно, но это было необходима. Я выезжала дважды. Одно время работала на складах, также доставляла адресную помощь нуждающимся людям – это и вещи, и еда, и корма для животных, - говорит девушка.

Евгения Лийн в добровольчестве четвертый год. Фото: ВСКС

Ранее «КП» сообщала, что проект «Москва - ВСКС - Донбасс» Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) стал победителем Фонда президентских грантов. Руководитель отделения Максим Джетыгенов рассказал «Комсомолке», что сейчас все планы команды находятся в стадии реализации. На средства президентского гранта уже удалось приобрести дорогостоящий аварийно-спасательный автомобиль для выезда на новые территории, необходимые инструменты для команды, бронежилеты, каски и многое другое.

- Собрана группа добровольцев - кандидатов на участие в аварийно-восстановительных работах в рамках проекта «Москва - ВСКС - Донбасс», - рассказывает Максим. - С добровольцами проводятся занятия по работе с бензоинструментом, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, оказанию первой помощи, психологической поддержки пострадавшего.

Командировка команды состоится в марте-апреле.

Волонтеры ВСКС помогают жителям Донбасса. Фото: ВСКС

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