«Украинская власть – это мародеры»: Эвакуированные из Артемовска жители рассказали, как ВСУ и иностранные наемники намеренно разрушали их город

Денис Пушилин встретился с жителями Артемовска в одном из ПВР в Шахтерске Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил один из пунктов временного размещения в Шахтерске, где располагаются 73 эвакуированных из Артемовска жителя.

- Мы все видим, все наблюдаем, и стараемся освободить наши населенные пункты, как можно быстрее. Понимаем, что приходится пережить, - обратился лидер Республики к эвакуированным жителям Артемовска. - Многие из вас хотят вернуться, как можно быстрее домой. За город не переживайте. Наша задача отстроить, сделать город еще лучше. Можно посмотреть на примере Мариуполя, казалось, что города нет, но прошло немного времени и мы видим, что все восстанавливается, строится новое. Мы уже Россия и российские стандарты проявляются во всем.

Денис Пушилин встретился с жителями Артемовска в одном из ПВР в Шахтерске Фото: Иван ЖИЛЯК

Также врио Главы ДНР отметил, что после освобождения жители Артемовска смогут определиться с названием города. Ведь в свое время киевские власти переименовали его в Бахмут.

- Для меня – это Артемовск, был и остается, - признался Денис Пушилин.

- «Да!», «Конечно!», «Однозначно!» - поддержали его жители Артемовска.

- Проблем еще не мало, но мы со всем справимся, - пообещал руководитель ДНР.

В этом ПВР находятся 73 жителя Артемовска Фото: Иван ЖИЛЯК

В этом ПВР находятся 73 жителя Артемовска Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители Артемовска рассказали, что украинские вооруженные формирования совершали в городе преступления против гражданского населения и относились к ним с презрением.

- Украинская власть – это мародеры, фашисты во время Великой Отечественной войны такого не делали, как они делали с нами. Украина – это яма, - сказал житель Артемовска.

- Шли обстрелы, украинская армия уже начала «разносить» мой дом, - вспоминает другой горожанин. - Но тут зашли российские военные и сказали ждать эвакуации, потому что находиться там уже было опасно. При отходе ВСУ разбивали все – налево и направо.

- Ждали эвакуацию. Выбраться на территорию Украины не хотели, ждали Россию. Дождались, - сказала жительница Артемовска Елена.

- Мы изначально, когда был первый прилет к нам во двор, переехали на школу – там капитальное бомбоубежище на человек триста. А потом, спустя пару месяцев, приехали украинские солдаты, поставили миномет и сказали нам, чтобы мы убирались, - посетовал супруг Елены.

В этом ПВР находятся 73 жителя Артемовска Фото: Иван ЖИЛЯК

После общения с жителями Артемовска в пункте временного размещения, врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что все люди как один рассказывают, что украинские боевики и иностранные наемники намеренно разрушали их город.

- Неудивительно, что один из собеседников выразил желание пойти воевать с украинским режимом в рядах наших подразделений, - отметил Пушилин.

Денис Пушилин встретился с жителями Артемовска в одном из ПВР в Шахтерске Фото: Иван ЖИЛЯК

Руководитель Республики отметил, что у эвакуированных из Артемовска жителей немало проблем. Многие из них остались без документов, не знают судьбу своих близких, волнуются, что некуда возвращаться – город разрушен украинскими боевиками.

- Успокоил их: после полного освобождения Артемовска Россия начнет процесс восстановления, - отметил врио Главы ДНР.

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