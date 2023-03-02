Руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Севастополе Лариса Мельник - о помощи Донбассу: «Человеческая составляющая остается самой главной»

Леонид Пасечник вручил Благодарность руководителю регионального Исполкома Народного фронта в городе Севастополе Ларисе Мельник. Фото: ОНФ

На прошедшем в Ростове-на-Дону общероссийском семинаре для команд региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе врио Главы ЛНР Леонид Пасечник вручил награды отличившимся волонтерам.

Награды получили волонтеры нескольких организаций, которые трудятся для достижения общей цели. Их главная задача – помощь военнослужащим, помощь мирным жителям Донбасс. Волонтерам помогают миллионы граждан из разных уголков России.

Один из тех, кто был награжден Благодарностью врио Главы Луганской Народной Республики - член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области Сергей Левченко.

- С первых же дней сложной ситуации в Луганской Народной Республике мы с коллегами из Народного фронта принимали звонки на горячую линию Народного фронта, занимались и продолжаем заниматься формированием и отправкой гуманитарной помощи, оказываем и другую помощь тем жителям новых территорий России, кто в этом нуждается, - говорит «КП» Сергей Левченко. - Считаю, что мы с жителями ЛНР не просто братский народ, а даже родственники в каком-то поколении. Моя фамилия - Левченко - прямое тому доказательство, так как именно в ЛНР проживает больше всего моих однофамильцев!

Член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области Сергей Левченко был награжден Благодарностью врио Главы ЛНР

Также Благодарность за высокий профессионализм при организации и неоднократной доставке гуманитарной помощи, активную гражданскую позицию, неравнодушие к судьбам жителей Донбасса, оказанную поддержку и деятельное участие в восстановлении ЛНР получила Лариса Мельник - руководитель регионального Исполкома Народного фронта в городе Севастополе.

- Мне был очень приятно получить благодарность из рук Леонида Ивановича. ЛНР для меня не просто географическая точка, в Старобельске жили мои дядя и тетя. Меня маленькую туда привозили, и когда нам в прошлом году сообщили, что именно Старобельск будет нашим подшефным регионом, мы ни на минуту не сомневались, что вложим в эту задачу столько своих сил, сколько потребуется родине, - говорит «КП» Лариса Мельник. - Это было время, кога только освободили Рубежное, когда шли бои за Северодонецк. И мы выдвинулись бригадой врачей в Северодонецк. Работали там 3 недели как волонтеры, в счет своих отпусков. В бригаде из 10 человек были педиатры, хирурги, онкологи. Проводили мы большую работу не только в самой Старобельской районной больнице, но и в Рубежном в ПВР. Доставали людей из подвалов, оказывали всю первую помощь, осматривали их на ходу. Привезли много самой простой, но самой необходимой гуманитарки в рубежнинскую больницу.

Руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Севастополе рассказывает, что много помощи оказывалось в сфере медицины.

- Наши хирурги провели много операций, врач-лаборант помогла наладить ЦРБ аппараты. Не хватало расходников, мы заказывали их и севастопольские лаборанты нам прислали необходимые тесты, которые мы оставили нашим коллегам. Работали мы и с детками, - говорит Мельник. - Они были очень запущенные, им не проводили диагностику туберкулеза, в украинских медицинских стандартах не было осмотра 3-месячных детей ортопедом. Что приводит к закреплению патологий опорно-двигательного аппарата и даже инвалидизации и мы выявили нескольких таких деток, которых рекомендовали направлять на операции. У беженцев в ПВР мы выявили патологии верхних дыхательных детей, сердечно-сосудистые заболевания, оставили рекомендации нашим коллегам, и прямо при нас удалось госпитализировать и прооперировать некоторых беженцев.

Лариса Вадимовна говорит, что за все это время уже успела прикипеть к ЛНР, однако сейчас стало известно, что Севастополь больше не шефствует над Старобельским районом – его передали Карачаево-Черкесии.

- Я думаю, что дружба наша с докторами региона никуда не денется, мы теперь – одна страна. Всё, что делали – с удовольствием будем продолжать, несмотря на изменения в структуре административных взаимоотношений - человеческая составляющая остается самой главной. Мы получили огромное моральное удовлетворение от того, что смогли помочь Луганской Народной Республике. Я благодарна судьбе, что свела меня с этими прекрасными людьми. Благодарность, которую получила я, это, по сути, благодарность всем врачам-активистам Народного фонта, которые на протяжении всего этого времени с огромной отдачей помогали региону и его жителям.

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