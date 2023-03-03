В Ясиноватой из-за обстрела ВСУ пострадала инфраструктура железной дороги

Под ударом противника вновь оказалась железная дорога Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вчера вечером под обстрелом ВСУ оказалась железнодорожная станция города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что в результате удара пострадала инфраструктура железной дороги.

- На территории станции пострадала инфраструктура железной дороги. Повреждены промышленные гаражи и помещения для ремонта железнодорожной техники, - заявил мэр.

По словам Шевченко, город подвергся вражеской атаке и сегодня утром. В Ясиноватой уже зафиксированы первые последствия прилетов.

- К этому моменту известно, что как минимум один частный дом пострадал по улице Днепропетровская, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром украинские боевики нанесли мощный ракетный удар по селу Андреевка под Волновахой. Обстрел был произведен с использованием американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Тем временем в Харцызске после ракетного удара ВСУ наблюдаются проблемы с водоснабжением - обстрелом обесточено насосное оборудование, подающее воду на город.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке сообщили о новых фактах обнаружения мин-«лепестков» в жилых кварталах

Противопехотные мины типа «лепесток» найдены в Лидиевке (подробнее)