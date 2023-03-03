Украинские боевики выпустили американскую ракету HARM по селу Андреевка под Волновахой

Противник открыл огонь со стороны подконтрольного ему Красноармейска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром украинские боевики нанесли мощный ракетный удар по селу Андреевка под Волновахой. Обстрел был произведен с использованием американской противорадиолокационной ракеты. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник открыл огонь в 07:20 по московскому времени со стороны подконтрольного ему города Красноармейск.

- Выпущена одна ракета AGM-88 HARM, - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что по данным представительства, сегодня утром под обстрелами ВСУ оказались также Донецк, Ясиноватая и Харцызск. В последнем после ракетного удара украинских войск наблюдаются проблемы с водоснабжением - обстрелом обесточено насосное оборудование, подающее воду на город.

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 62 снаряда. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще один был ранен. Получили повреждения три домостроения.

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