ВСУ ранили двух мирных жителей в Донецке и под Угледаром

Число пострадавших множится с каждым часом Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня украинские боевики обстреляли город Донецк и освобожденное село Никольское под Угледаром. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в Донецке под украинский обстрел попали жители Кировского района. Там по улице Достоевского, 6 был ранен мужчина 1980 года рождения.

В селе Никольское (включено в зону ответственности администрации Старобешевского района) пострадала женщина 1951 года рождения. Инцидент был зафиксирован по улице Югова, 57.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в освобожденной части Артемовска. По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины освобожденной ранее части города по переулку Гоголя, 3 пострадала женщина 1966 года рождения.

Тем временем в небе над городом Енакиево сегодня был сбит самолет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Енакиево в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадала женщина

Город подвергся украинскому обстрелу 2 марта (подробнее)