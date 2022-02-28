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Политика28 февраля 2022 8:44

В Новогнатовке после обстрела женщина пробыла под завалами дома девять часов

Сейчас пострадавшую доставили в больницу
Ирина ДМИТРИЕВА
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Украинская армия продолжает прицельно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса (архивное фото)

Украинская армия продолжает прицельно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В воскресенье в результате обстрелов города Докучаевск и села Новогнатовка пострадали еще две жительницы ДНР. У одной из них сломана рука, а другая 71-летняя женщина ждала помощи спасателей целых девять часов - пострадавшая оказалась под обломками дома. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате вчерашних обстрелов со стороны ВФУ жительница Докучаевска 1988 года рождения получила закрытый перелом локтевой кости слева. Жительница села Новогнатовка 1951 года рождения девять часов находилась под завалами дома, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК добавили, что сейчас пострадавшая доставлена в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, за три дня в Докучаевске были ранены четыре мирных жителя и повреждены 72 объекта инфраструктуры, в том числе две школы и пожарная часть.

В Горловке сообщили о повреждениях школы и завода вследствие утренних обстрелов ВСУ. Накануне ранения получили еще двое жителей города. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в жилой дом, повреждены здания поликлиники, два газопровода и водовод.

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СЦКК уточняет информацию о пострадавших и повреждениях (подробнее)