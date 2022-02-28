За ночь в Докучаевске повреждены обстрелами 14 объектов, обесточен водозабор

За три дня в городе были ранены четыре мирных жителя и повреждены 72 объекта инфраструктуры. Фото: ДАН

Прошедшей ночью подразделения украинской армии обстреляли Докучаевск, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации города Александр Качанов.

- Ночь прошла плохо. В 1.30 начался обстрел, в результате огня повреждено 14 различных объектов: частные дома, газопроводы, ЛЭП и прочее. Мы еще устанавливаем ущерб, - проинформировал мэр.

Он также отметил, что в результате обстрелов был обесточен водозабор, который использовали в качестве резервного источника после того, как централизованная подача воды на город была нарушена.

По словам градоначальника, за три дня в Докучаевске были ранены четыре мирных жителя, повреждены 72 объекта инфраструктуры, в том числе две школы и пожарная часть.

Тем временем в Горловке сообщают о повреждениях школы и завода вследствие утренних обстрелов ВСУ. Накануне ранения получили еще двое жителей города. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в жилой дом, повреждены здания поликлиники, два газопровода и водовод.

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