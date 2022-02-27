В Горловке ранения получили еще двое жителей

По Горловке ВСУ били из тяжелой артиллерии. Фото Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 27 февраля вечером еще двое жителей получили осколочные ранения в результате обстрела Горловки. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- По адресу улица Богуна, 45 легкие осколочные ранения получила мирная жительница, - написал в своем телеграм-канале Приходько.

Также пострадал мирный житель, 1977 г. р., проживающий в поселке Глубокая на улице Посмитного, 40.

- Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 с минно-взрывной травмой, контузией, ссадиной правой кисти. На данный момент ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь, - отметил Приходько.

Напомним, что утром в Горловке ранение получиля 74-летняя жительница.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание в жилой дом №107 по улице Паши Стежко в поселке Победы, повреждено остекление здания поликлиники в жилмассиве «Комсомолец», повреждены два газопровода по улицам Григоращенко и Стежко, а также водовод по улице Колхозной.

Сегодня только после 21 часа по Горловке было выпущено ВСУ 8 снарядов калибром 152 мм и 10 мин калибром 120 мм.

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