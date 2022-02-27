В Горловке 27 февраля не будут ходить троллейбусы

Осколки изрешетили не только троллейбусы, но и автобусы ЛиАЗ. Фото: ТГ/Иван Приходько

Сегодня, 27 февраля, в Горловке на время проведения ремонтных работ троллейбусы всех маршрутов не будут работать. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Об этом заявил глава администрации Гороловки Иван Приходько.

- В результате массированных обстрелов города со стороны украинских вооруженных формирований была повреждена контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления, - сообщил Приходько.

По информации представительства ЛНР в СЦКК, зафиксирован ряд попаданий снарядов на территорию трамвайно-троллейбусного управления. Была повреждена кровля административного здания. Осколочные повреждения у 6 автобусов ЛиАЗ, 1 троллейбуса и вахтовки.

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