ВСУ обстреливают центр Горловки

Жители прифронтовой Горловки сообщают о том, что вооруженные силы Украины бьют по центру города.

- Очень громко! Центр города - слышно, - пишут горловчане.

По предварительной информации, есть повреждения газопровода, информация уточняется.

Тем временем, напряженная обстановка сохраняется и в самом Донецке. Весь вечер жители столицы сообщают об обстрелах.

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины ранения получила мирная жительница 2006 года рождения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 г.р. – минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области, - говорится в сообщении.