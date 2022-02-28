Утром украинские войска обстреляли север Горловки, повреждены школа и завод

С самого утра ВСУ ведут массированный обстрел Горловки. Фото: штаб «ООН»

После утренних обстрелов ВСУ в Горловке повреждены здание школы и завода. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

- С самого утра украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод «Кераммаш» в поселке Гольмовский, - проинформировал он.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что с 7.08 утра киевские силовики выпустили по Горловке 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Кроме того, сообщается, что ночью в результате обстрелов территории ДНР в Донецке и Горловке пострадали пять домостроений, хозяйственные постройки и автомобиль. В домах повреждены стекла, крыша, стены и двери.

Напомним, вчера вечером в Горловке ранения получили еще двое жителей. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в жилой дом № 107 по улице Паши Стежко в поселке Победы, повреждены остекление здания поликлиники в жилмассиве «Комсомолец», два газопровода по улицам Григоращенко и Стежко, а также водовод по улице Колхозной.

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