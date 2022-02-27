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Политика27 февраля 2022 19:01

Обстрел Докучаевска: Два мирных жителя получили ранения

ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Докучаевске ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Мужчина 1951 года рождения, - получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану мягких тканей свода черепа. Пострадавший доставлен в ДоКТМО.

Женщина 1960 года рождения, - осколочное сквозное ранение мягких тканей задней поверхности, области правого коленного сустава, оскольчатое ранение верхней трети правого бедра. Пострадавшая доставлена в Центральную городскую больницу Докучаевска.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВФУ города Докучаевск 27 февраля пострадал мирный житель 1962 года рождения – огнестрельное осколочное ранение правой пятки

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