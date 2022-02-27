Дончане без воды: Украинские боевики препятствуют запуску главной водной артерии Донбасса

Канал «Северский Донец - Донбасс» снабжает водой города и села по обе стороны фронта. Фото: «Вода Донбасса»

Данные разведки о диверсиях украинских силовиков, накануне озвученные полковником Эдуардом Басуриным, сбываются. Украинская армия и националисты стреляют и по жилым кварталам, и по объектам жизнеобеспечения городов. По «водному» сценарию украинские боевики превзошли 2014 год. Около недели нет воды в столице и ряде городов Республики.

Все началось с повреждения обстрелом ВСУ водовода Северного водопроводного узла вблизи улицы Привокзальной в прифронтовом Киевском районе Донецка 22 февраля. Тонны воды выливались на землю из пробоины, проделанной снарядом калибра 122 миллиметра. Ремонтная бригада госпредприятия «Вода Донбасса» перекрыла воду на магистрали, которая находится в непосредственной близости от украинских позиций. По данным МЧС ДНР, без водоснабжения оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы. С серьезными перебоями с водоснабжением столкнулись жители Ленинского района.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ

В конце недели врио генерального директора госпредприятия «Вода Донбасса» Виталий Кижаев рассказал «КП», что водовод канала «Северский Донец – Донбасс» восстановлен, осталось открыть последнюю задвижку и водопровод Донецка начнет наполнятся. Все это время аварийно-восстановительные работы осложнялись обстрелами украинских боевиков. Работники «Воды Донбасса», рискуя своими жизнями, меняли поврежденный участок трубы диаметром метр двадцать в перерывах между артударами.

Виталий Федорович показал часть канала «Северский Донец - Донбасс», которая чаще всего страдает от обстрелов ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- К полудню субботы дончане должны были получить долгожданную воду. Но уже в пятницу вечером ВСУ снова перебили тот же водовод, - сообщил Виталий Федорович.

Тогда же, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), остановился сам канал «Северский Донец – Донбасс». В МЧС сообщили, что на временно неподконтрольной ДНР территории произошло отключение высоковольтной линии электропередач Шумы - Майорск, в результате чего и была обесточена насосная станция 3-го подъема главной водной артерии региона.

На сегодня остается без напряжения и Донецкая фильтровальная станция, обстрелянная украинскими боевиками 21 февраля. Республика перешла на воду из резервных водохранилищ. В частности, Донецк – на Верхне-Кальмиусское. Однако воды из него хватает лишь Ворошиловскому, Калининскому, Буденовскому, Пролетарскому и частично – Ленинскому районам.

Уже больше недели в квартирах дончан нет воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Добавим, что при каждой фильтровальной станции есть резервное водохранилище. Макеевское, Ольховское, Грабовское – всего одиннадцать. Они созданы на случай, если в канале «Северский Донец-Донбасс» не станет воды.

ОСТАНОВИЛОСЬ 17 КОТЕЛЬНЫХ

Жесткий дефицит воды сказался на работе котельных. По данным Министерства строительства и ЖКХ, в ДНР из 1116 работают только 1099. Остальные – или сломались, или из их систем жители попросту слили техническую воду. Чтобы централизованное отопление не остановилось, подразделения МЧС совместно с коммунальными службами подвозит воду в котельные.

- Многие работники коммунальных служб ушли защищать Родину, сейчас аварийные ситуации устраняем крайне ограниченным количеством специалистов, на коммунальную сферу значительно возросла нагрузка. Я убедительно прошу отнестись ответственно к пользованию услугами жилищно-коммунального хозяйства и не создавать дополнительных проблем работникам отрасли, - обратился к жителям Республики врио министра строительства и ЖКХ Владимир Ярошевский.

Последние восемь лет работа коммунальщиков сродни подвигу! За время вооруженного конфликта в Донбассе погибли девять работников «Воды Донбасса» и двадцать один получил ранения. Например, Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов ВФУ останавливала свою работу больше сорока раз. На территорию станции пришлось свыше четырехсот попаданий украинских снарядов.

Ремонтные бригады устраняют аварийные ситуации в перерывах между украинскими обстрелами. Фото: «Вода Донбасса»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Докучаевске и Еленовке «засуха» уже больше недели

ВСУ держат на прицеле ЛЭП, которые они разрушили 19 февраля.

Больше недели нет воды в Докучаевске и Еленовке. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, 19 февраля украинским обстрелом остановлена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода (ЮДВ) канала «Северский Донец – Донбасс» в Васильевке под Ясиноватой.

- От разрывов украинских мин повреждена Васильевская насосная станция. В результате обстрела выгорел трансформатор № 2, обесточена и вся Васильевка, - сообщили военные ДНР.

В связи с прекращением централизованного питьевого водоснабжения в Республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Межведомственный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации работает круглые сутки. На сегодня сотрудники МЧС подвозят техническую воду жителям и котельным. В Еленовке люди стали активнее пользоваться водой из скважин.

СПРАВКА «КП»

Канал «Северский Донец – Донбасс» - основной источник водоснабжения в регионе. Его протяженность - 133,4 километра. Водой из канала пользуются свыше трех миллионов жителей Донецка, Горловки, Енакиево, Ясиноватой и других городов и сел по обе стороны фронта. «Северский Донец – Донбасс» - первый канал в СССР, предназначенный исключительно для водоснабжения крупного индустриального региона.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Макеевке поменялся график подачи воды

Водоснабжение города-спутника столицы сократилось вполовину.

- Основная часть города – с 5.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00;

- Водопроводная насосная станция «Ломбардо» – с 06.00 до 10.00;

- Водопроводная насосная станция «Пролетарская» – с 13.00 до 21.00.

В администрации города Макеевки напомнили жителям о необходимости сделать запас питьевой воды.

Когда вода есть в Горловке

Горадминистрация составила график ее подачи.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Подача воды в жилмассивы Солнечный, Восточный и поселки Калинина, Кондратьевка, Румянцево, Байрак, Поклонск, Химик, Химзавод осуществляется с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 22.00 в обычном режиме, в остальное время - со сниженным давлением.

В поселки Октябрьский, Воробьевка, Коксан, Кузнецовка, хутор Стенки, квартал 625 вода подается в обычном режиме с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 23.00; с 10.00 до 15.00 - со сниженным давлением, с 23.00 до 5.00 подача воды не осуществляется.

ЦЕНТРАЛЬНО-ГОРОДСКОЙ РАЙОН

Подача воды в Новый центр, старый центр, центр города, поселки Кочегарка, Победа, Озеряновка, Короленко, Майский, Первомайский, Машзавода осуществляется с 04.00 до 9.00 и с 17.00 до 21.00 в обычном режиме, в остальное время - со сниженным давлением.

В микрорайон «Квартал 88», поселки шахты им. Ленина, Рудуч, Нижний хутор воду подают с 0.00 до 16.00 и с 21.00 до 0.00 в обычном режиме, в остальное время – водоснабжение не осуществляется.

В поселках Мирный и Аксеновка воде есть с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 23.00 в обычном режиме, с 10.00 до 15.00 – небольшой струей, с 23.00 до 5.00 воду не подают.

НИКИТОВСКИЙ РАЙОН

В поселки Гольмовский, Никитовка воду подают с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 22.00 в обычном режиме, в остальное время - со сниженным давлением.

В жилмассивы Строитель, Комсомолец, поселки Гагарина, Зайцево, Майорск, Комарова, Кирова, Бессарабка, Ртутный вода подается с 04.00 до 9.00 и с 17.00 до 21.00 в обычном режиме, в остальное время - со сниженным давлением.

ВАЖНО!

Санитарно-эпидемиологическая служба ДНР в связи с ремонтно-восстановительными работами на канале «Северский Донец-Донбасс» настаивает на обязательном кипячении воды перед употреблением. На сегодня она соответствует ГОСТу питьевой.

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