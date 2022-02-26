Дарья Морозова проверила условия содержания военных ВСУ, сложивших оружие и перешедших на сторону Республики

Дарья Васильевна провела конфиденциальные встречи с бывшими военнослужащими ВСУ

26 февраля Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова провела конфиденциальные встречи с бывшими военнослужащими ВСУ, добровольно сложившими оружие и перешедшими на сторону Республики в ходе специальной военной операции по защите Донбасса от вооруженной агрессии Украины.

Омбудсмен проверила условия содержания указанных лиц, уточнила текущие потребности и состояние здоровья, разъяснила права и обязанности, ответила на вопросы.

- Речь идет о более чем 40 лицах, которые принимали участие в боевых действиях на южном направлении и были брошены своим командованием на позициях без связи и поддержки. В том числе женщины и раненые, – рассказала Дарья Морозова. – В ходе общения я убедилась, что их решение сдаться было добровольным. Жалоб на условия содержания, питание и обращение они не высказывают. Всем, кому нужна была медицинская помощь, она оказана в полном объеме.

Дарья Морозова провела конфиденциальные встречи с бывшими военнослужащими ВСУ. Фото: АУПЧ

На сегодня основной интересующий бывших военнослужащих ВСУ вопрос касается дальнейшей судьбы. Омбудсмен подтвердила, что все добровольно сдавшиеся военнослужащие ВСУ после завершения спецоперации и урегулирования ситуации смогут отправиться домой.

В свою очередь Дарья Морозова продолжит мониторить условия, в которых они содержатся на территории Республики. Также Аппаратом Уполномоченного организованы каналы обратной связи с родственниками сдавшихся украинских солдат. Матери и жены могут обращаться за информацией по номерам «горячих» линий: +38 (071) 301-73-52 и +38 (071) 404-69-29. Также можно направить вопросы на электронную почту по адресу: ombudsman_dnr@mail.ru.

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