Дарья Морозова: Спецоперация - единственный способ прекратить геноцид жителей Донбасса

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике

Киев не только проигнорировал миротворческий призыв сложить оружие и добровольно покинуть территории Республик Донбасса, но и спровоцировал новый виток обострения военной обстановки по всей линии соприкосновения. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

С прошлой ночи ВСУ предпринимают попытки прорыва на всех направлениях. Под обстрелом киевских силовиков Горловка, Докучаевск, Донецк, Ясиноватая, города и села Тельмановского района. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания соцучреждений. По городам и районам ДНР работают реактивные системы залпового огня «Град». Огнем ВСУ повреждены 37 домострений и 18 объектов инфраструктуры. На данный момент подтверждена информация о гибели двоих мирных жителей. Еще одиннадцать – из-за хаотичных украинских обстрелов получили ранения различной степени тяжести.

- Очевидно, что дипломатические инструменты не работают, а здравый смысл у представителей киевской власти просто-напросто отсутствует. В сложившейся ситуации специальная военная операция по защите Донбасса от вооруженной агрессии Украины, объявленная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является единственным способом достижения мира на нашей земле. По-другому прекратить геноцид со стороны киевского режима уже невозможно, - отметила Дарья Васильевна.

Напомним, что на фоне агрессии украинской стороны Глава ДНР Денис Пушилин обратился за помощью к Владимиру Путину. Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей совместно с Вооруженными Силами России идет специальная военная операция.

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