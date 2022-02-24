Обстрел Горловки 24 февраля: Два мирных жителя погибли, еще шесть – ранены

Село Озеряновка, последствия обстрелов ВСУ. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

24 февраля прифронтовая Горловка подверглась многократным артударам вооруженных формирований Украины. В эпицентре разрывов украинских снарядов оказался Калининский район.

ОСКОЛОЧНЫЕ И МИННО-ВЗРЫВЫЕ ТРАВМЫ

Оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утром зафиксировала прямое попадание боеприпаса в крышу производственного помещения «Ремтехсервиса» (предприятие занимается ремонтом металлургического и шахтного оборудования). В результате один человек погиб, еще пятеро - пострадали.

- У мирных жителей – четверых мужчин и одной женщины - осколочные ранение разной степени, минно-взрывные травмы, сотрясения мозга и контузии, - сообщили врачи горловских больниц.

Прямое попадание боеприпаса крышу производственного помещения «Ремтехсервиса»

Прямое попадание боеприпаса крышу производственного помещения «Ремтехсервиса»

Прямое попадание боеприпаса крышу производственного помещения «Ремтехсервиса»

Днем на улице Буденного погибла мирная жительница. Украинские боевики применили реактивную систему залпового огня «Град».

- 45-летняя горожанка скончалась от осколочного ранения груди до приезда «скорой», - сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько.

А на улице Ушакова 58-летнюю горловчанку ранило. Женщину во дворе своего дома порезало стеклами, выбитыми из окон взрывной волной. Разрушен флигель и забор.

БЕЗ СВЕТА И ТЕПЛА

Снаряды ВСУ разрывались и в парке шахты имени Изотова. На улице Спортивной прямым попаданием разрушен гараж. Поскольку украинские боевики обстреливают веерно, то от разрывов снарядов и мин выбило стекла из окон расположенной поблизости спортивной школы.

Село Озеряновка, последствия обстрелов ВСУ. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

Частные дома пострадали в горловских поселках шахты имени Ленина, Широкая Балка, Озеряновка. Больше всего разрушений – в Зайцево. Поселок разделен линией соприкосновения. Там проживают 1600 человек, в том числе 200 детей. За время вооруженного конфликта в поселке погибли больше 90 мирных жителей.

Район ЦОФ «Калининская». Фото: Иван ПРИХОДЬКО

Все сведения с фото и видеоматериалами, отражающие обстрелы ВСУ, ДНР направила представителям Международных организаций, а также передала в Генеральную прокуратуру Республики.

Район ЦОФ «Калининская». Фото: Иван ПРИХОДЬКО

По сообщению Министерства угля и энергетики ДНР, в Горловке из-за обстрелов обесточены 32 трансформаторные подстанции, без света остались около пяти тысяч жителей Центрально-городского района. Энергетики стараются оперативно вернуть в квартиры свет и тепло.

Село Озеряновка, последствия обстрелов ВСУ. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

Администрация Горловки просит не поддаваться панике. Не смотря на обстановку на фронте, власти города полностью контролируют ситуацию.

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