Эмиль Фисталь: В Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии начали поступать раненые

Эмиль Яковлевич с 2014 года на боевом посту Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 24 февраля, в связи с началом боевых действий на границе Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака (ИНВХ) перешел на военный режим. Все отделения готовы к приему раненных – как военных, так и мирных жителей. Об этом «КП» сообщил директор ИНВХ, профессор Эмиль Фисталь.

- К нам поступил первый раненый. Это военнослужащий с повреждением плечевой артерии. Сейчас его оперируют, - рассказал Эмиль Яковлевич.

В ИНВХ с дежурными по графику врачами по очереди будет нести вахту и руководство администрации института. Первым в круглосуточное дежурство, как администратор, заступил Эмиль Фисталь.

Отметим, что плановые операции в ИНВХ временно не проводят. Сегодня ИНВХ - это ведущий научно-практический медико-хирургический центр Донецкой Народной Республики.

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