ЛНР начала операцию по освобождению оккупированной территории

Народная милиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Управления НМ Республики Иван Филипоненко.

- Подразделения НМ ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооруженных сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает, - заявил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства призвал граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории – не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище.

- Так как коварство противника не знает границ. Вы можете стать жертвой его политических амбиций, - обратил внимание Иван Филипоненко.

Филипоненко обратился к солдатам ВСУ.

- Я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

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