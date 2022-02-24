Что в Донецке говорят о происходящем в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке слышна канонада. Разрывы где-то вдали. Утром, когда появилось сообщение о том, что Владимир Путин объявил о начале венной операции в Донбассе, люди поняли, что находятся под Защитой.

- Нас восемь лет уничтожали. Украина накрывала нас огнем, убивала наших людей, но мир этого не видел, - говорит дончанка Ирина Галушко. - Мы знали, что за нас может заступиться только Россия! Теперь мы под защитой.

- Сейчас громко! Где-то вдали слышны разрывы! Но на душе спокойнее, чем в минувшие дни, когда украинские военные думали, что могут убивать нас безнаказанно, - говорит житель столицы Павел. – Очень верю в том, что скоро нас всех ждет мир.

Тем временем жители Донбасса звонят друг другу, поздравляют с тем, что обрели защиту.

- Идут бои по всей линии соприкосновения, - сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, в интервью Андрею Руденко и обратился к жителям. - Можете спасть спокойно. Мы сделаем все, чтобы ваш сон никто не нарушил.

На улицах малолюдно, однако есть и отголоски обычной жизни – дворники метут улицы, открываются магазины, ездят машины.

Рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Накануне Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении военной агрессии ВСУ.

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