В первый день войны главный враг – неопределённость - политолог

Донбасс отстаивает свою независимость уже восемь лет Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР начали совместную с Вооруженными силами РФ операцию по освобождению территорий Донбасса от ВСУ, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Комсомолка» спросила донецкого политолога Дмитрия Кузьменко, что будет дальше.

- В первый день войны главный враг – неопределённость. Жителям Республики нужно быть готовым буквально ко всему, - считает эксперт. – Как будет развиваться военная операция, попробуют ли ВСУ нанести последний удар по мирным городам ДНР, не знает никто.

Эксперт считает, что напряженная ситуация будет длится до пяти дней.

- Лично меня беспокоит вопрос водоснабжения. Одним нажатием рычага можно остановить канал «Северский Донец – Донбасс». Понятно, что есть запасы воды в водохранилищах, но они не бесконечны, а Донецк и другие города исторически страдали нехваткой питьевой воды.

Дмитрий Кузьменко уверен, скоро начнется новая жизнь, но она будет нелегкой.

- Россия не будет нянчиться с нами все время. Когда операция по денацификации Украины закончится, нашим солдатам снова придется беречь рубежи Республики. Каждый гражданин ДНР должен продумать свои действия и не совершать необдуманных шагов, например, поехать посмотреть, что делается в «красной зоне» (территории, находящейся в зоне легкого поражения минометов ВСУ – Ред.)

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