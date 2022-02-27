Мирный житель в Докучаевске ранен в результате обстрела ВСУ

Докучаевск регулярно под обстрелами ВСУ Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике сообщают о новых жертвах украинских обстрелов. Вечером под обстрелом оказался Докучаевск. Житель прифронтового города получил осколочное ранение. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в СЦКК.

- По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ города Докучаевск пострадал мирный житель 1962 г.р. – огнестрельное осколочное ранение правой пятки. Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу, - говорится в сообщении СЦКК.

Незадолго до этого в Штабе территориальной обороны ДНР заявляли о том, что под обстрел попала школа в Докучаевске.

- В 18.00 во время обстрела ВФУ г. Докучаевска выбито 11 окон в школе № 5, расположенной по ул. Чайковского, 3. Повреждено остекление в жилых домах по адресу: ул. Чайковского, 4, 6; ул. Ленина, 5. В доме, расположенном по ул. Фурманова, 10, произошло возгорание, – сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Читайте также

В пригороде Донецка под обстрел ВСУ попал храм

Посечены осколками стены, повреждено остекление и забор (подробнее)