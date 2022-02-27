В пригороде Донецка под обстрел ВСУ попал храм

ВСУ продолжают обстреливать ДНР и ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В прифронтовом поселке городского типа Александровка (пригород Донецка) под обстрел попал храм. Об этом сообщает руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела украинскими карателями Александровки зафиксированы разрушения храма по улице Горького, 256: повреждено остекление окон и забор, посечены осколками стены, - сообщил градоначальник.

До этого мэр столицы сообщал, что обстрел Александровки украинскими карателями начался в 14.25.

Украинские военные не впервые обстреливают храмы в Республиках Донбасса.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. За этот период погиб один и ранено четыре мирных жителя, в том числе ребенок 2006 года рождения.

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