В Донбассе украинские боевики нанесли удары по Калиново, Логвиново, Лозовому, Желобку и Донецкому

Украинские боевики нанесли удары по Калиново, Логвиново и Лозовому, Желобку и Донецкому. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики обстреляли Калиново, Логвиново и Лозовое, Желобок и Донецкий. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- При обстреле Калиново, Логвиново и Лозового противник применял 82-миллиметровые минометов и 122-миллиметровые артиллерийские орудия, - сообщили в СЦКК. – Желобок подвергся ударам из РСЗО «Град», а в Донецком разрывались 122-миллиметровые снаряды.

В СЦКК отметили, что по Донецкому было выпущено десять боеприпасов, в результате обстрела разрушен жилой дом. Информация по другим населенным пунктам о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии. Ранее Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь.

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