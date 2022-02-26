ВСУ ударили по Донецку 152-миллиметровыми снарядами

Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк 152-миллиетровыми снарядами. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, огонь был открыт 19.10 - с района населенного пункта Невельское. По столице Республики выпущено 24 снаряда.

Вечером 26 февраля Донецк содрогнулся от мощных взрывов. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по столице Республики. Дончане сообщают, что во время обстрела - дома начал "мигать свет". А также из окна видны вспышки.

Тем временем ВФУ ужесточили обстрелы территории Донецкой Народной Республики. За один час пришла информация о гибели мирного жителя села Старомарьевка и ранении двух мирных жителей села Саханка и города Иловайск.

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