Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 15:51

В Иловайске ранен мирный житель

У мужчины многочисленные травмы
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований в Иловайске ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Мужчина, 1967 г.р. - закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, контузия головного мозга, легкий левосторонний гемипарез, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В селе Старомарьевка, что в Тельмановском районе, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель.

Ранения, не совместимые с жизнью получил мужчина 1979 года рождения, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Осколочные ранения получил житель Саханки. Мужчина был ранен во время работ по устранению последствия обстрелов ВФУ на территории сельской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил о провокациях, которые готовят вооруженные формирования Украины

Глава ДНР сделал заявление о планах обстрела украинской армией Краматорска, Славянска, Артемовска и Мариуполя (подробнее)