В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований в Иловайске ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Мужчина, 1967 г.р. - закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, контузия головного мозга, легкий левосторонний гемипарез, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В селе Старомарьевка, что в Тельмановском районе, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель.

Ранения, не совместимые с жизнью получил мужчина 1979 года рождения, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Осколочные ранения получил житель Саханки. Мужчина был ранен во время работ по устранению последствия обстрелов ВФУ на территории сельской администрации.

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