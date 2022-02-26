Денис Пушилин заявил о провокациях, которые готовят вооруженные формирования Украины

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей освобождаемых территорий принять максимально возможные меры предосторожности, чтобы не попасть под обстрелы со стороны украинских националистов.

Ранее разведка Народной милиции ДНР сообщила о планах боевиков обстрелять из РСЗО и другого тяжелого вооружения жилые кварталы Славянска, Краматорска, Артемовска, возможно и других городов и сел Донбасса, которые пока остаются под их контролем.

- Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России.

Убедительная просьба к жителям этих населенных пунктов укрыться в убежищах, предпринять все возможные меры безопасности, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Мы считаем все население в границах бывшей Донецкой области нашими согражданами: вы голосовали в 2014 году за независимость Донецкой Народной Республики, и нам ценна каждая жизнь! – сказал Денис Пушилин.

Напомним, что 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Силы ДНР и ЛНР ведут наступательные действия в регионе при поддержке ВС РФ. На текущий момент известно об освобождении около десятка городов и сел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Telegram появился чат-бот с адресами бомбоубежищ в ДНР

«Щит ДНР» актуален для каждого жителя Республики (подробнее)