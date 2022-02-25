В Telegram появился чат-бот с адресами бомбоубежищ в ДНР

Владимир Тараненко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике разработан чат-бот для поиска убежищ. Воспользовавшись «Щит ДНР» жители узнают адреса ближайших бомбоубежищ в своем городе или районе, сообщает Народная Дружина Республики.

Чат-бот прост в использовании.

- Основной способ - нажать «Отправить координаты», далее будет представлен список доступных поблизости укрытий, а другой - «Скачать список». Перечень убежищ ДНР с адресами, а также с ответственными лицами и информацией, где находится ключ можно будет сохранить на телефон.

Скоро будет запущено приложение, работающее в оффлайн-режиме. «Щит ДНР» подойдёт для системы IOS и Android. Ссылка на Telegram-бот — https://t.me/shelter_dpr_bot

- Буду рад, если приложение не понадобится. Но наши программисты старались принести максимальную пользу своей разработкой. Надеемся, что уже скоро инициативная молодёжь будет собираться на нашей кибербазе, развивать программирование и реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни граждан ДНР, - прокомментировал руководитель Народной Дружины Владимир Тараненко.

Чат-бот был разработан участниками недавнего форума программистов («КиберДонбасс»), который проходил под патронатом Главы Республики Дениса Владимировича Пушилина и при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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